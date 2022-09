Com aporte de R$ 15 milhões, Tecnopuc decreta fim das fronteiras físicas para a inovação

Um dos mais importantes ambientes de inovação da América Latina, o Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc) entra em uma nova e acelerada fase de expansão. O aporte de R$ 15 milhões, resultado de um edital da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), vai permitir a modernização e atualização tecnológica do Tecnopuc. Isso inclui a criação de ambientes imersivos, espaços de interação presencial e remoto, e o desenvolvimento da nova plataforma digital do Tecnopuc Anywhere.

Do ponto de vista físico, a modernização terá como epicentro o prédio do Portal Tecnopuc, que passará a ser o ponto central do conceito de Anywhere. A ideia é criar uma ambiência e uma plataforma figital (física, digital e social) para a comunidade Tecnopuc, esteja ela presencial ou remota.

“Teremos um ambiente imersivo, hiperconectado e responsivo. Iremos projetar tudo que acontece aqui, em Porto Alegre, para outros sites, fazendo com que o Tecnopuc passe a interagir ainda mais intensamente com empreendedores espalhados pelo mundo”, explica a gestora de operações e empreendedorismo do Tecnopuc, Flavia Fiorin.

Além da infraestrutura física e tecnológica que permitirá essa integração virtual, uma parcela significativa dos R$ 15 milhões (que serão operados nos próximos cinco anos), será destinada para as plataformas digitais que tornarão possível toda essa interação, como por meio da criação de ambientes imersivos a partir de tecnologias como de Realidade Virtual e Realidade Aumentada.

Anywhere

Essa é, sem dúvida, a inauguração de um novo momento para o Tecnopuc. Até então, o parque teve uma trajetória de expansão da sua infraestrutura para acolher grandes empresas e startups, como HP, Oracle, Microsoft, Apple, e gerar conexões com a comunidade focada no empreendedorismo e inovação.

“Agora, temos a certeza de que essa expansão precisa acontecer em um ambiente virtual e digital, e em uma proporção para além daquela que a gente já vinha operando”, destaca Flavia. E é justamente a partir desta lógica que ganha força o conceito do Tecnopuc Anywhere, resultado de uma atualização e amadurecimento do modelo de negócios atual.

“Sempre tivemos uma presença global de interação com parceiros e de possibilidades de recepção de empresas internacionais e conexão e encaminhamento dos nossos players para ambientes internacionais. Para evolução desse modelo, passaremos a ter, efetivamente, a nossa operação nesse contexto também”, complementa a gestora.

Hiperconexão

O movimento de expansão que está sendo construindo agora está contextualizado com o propósito principal da existência do Tecnopuc, que é a transformação do conhecimento em desenvolvimento econômico e social, por meio da interação do ambiente acadêmico com o desenvolvimento de negócios inovadores, explica Flávia.

“É a própria essência da manutenção do nosso propósito dentro de um contexto mercadológico que muda completamente a partir de um processo de transformação digital extremamente intensificado que chegou com a pandemia da Covid-19, e trouxe uma hiperconexão entre organizações, derrubando qualquer tipo de fronteira e delimitação geográfica ou territorial”, analisa.

O Tecnopuc foi um dos poucos parques escolhidos no Brasil inteiro para receber estes recursos, o que aumenta a responsabilidade. “Temos o compromisso de desenvolver um novo padrão de ambiência e serviços para nossos parceiros no Tecnopuc a partir da implantação de todo esse projeto, ampliando a agregação de valor a todo o ecossistema. Com a execução desse projeto, procuramos manter o Tecnopuc e o ecossistema gaúcho de parques científicos e tecnológicos à frente desse processo de desenvolvimento dos ambientes de inovação do nosso País, conclui o superintendente de inovação e desenvolvimento da PUCRS, Jorge Audy.