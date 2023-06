Leilão para venda de lotes no Parque Industrial da Restinga acontece nesta sexta-feira

O leilão eletrônico dos 50 terrenos do Distrito Industrial da Restinga, na zona Sul de Porto Alegre, será realizado nesta sexta-feira (30), às 9h. Empresas de pequeno, médio e grande porte da indústria, comércio e serviço terão a oportunidade da compra de terrenos e imóveis disponíveis com matrículas individualizadas e lotes com área de 2,5 mil metros quadrados, distribuídas por faixa de preços.

A expectativa da Secretaria Municipal da Administração e Patrimônio é arrecadar R$ 13,3 milhões que serão revertidos para o Fundo de Patrimônio (Funpat). Os terrenos terão valores que começam em R$ 160 mil e podem chegar até R$ 1 milhão. A prefeitura apresentou o edital de licitação dos terrenos do Distrito Industrial, em almoço realizado com a Associação do Comércio e Indústria da Restinga, no dia 5 de junho.

Os 50 lotes integram o complexo industrial, que tem uma área reservada de 56 hectares. A concorrência pública poderá ter inclusive a participação dos empresários que já estão instalados no local e quem tem interesse em ampliar suas plantas, assim como também deverá atrair novos empreendedores.

O secretário Municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa, destaca que um dos grandes objetivos da iniciativa é promover a geração de emprego, renda e o desenvolvimento econômico e social da Restinga. "O leilão de imóveis no Parque Industrial da Restinga será o maior em quantidade. Os interessados poderão comprá-los em até 120 parcelas", destaca o secretário. A venda dos lotes na Restinga fazem parte do Programa de Gestão do Patrimônio Imobiliário criado pela Secretaria para dar uma destinação mais adequada a bens considerados sem utilidade pela prefeitura. A iniciativa permite que os bens do Município sejam vendidos, permutados, cedidos, além de abrir outras possibilidades de utilização dos valores, desde que estejam de acordo com o melhor interesse para a prefeitura.

A presidente da Associação do Comércio e Indústria da Restinga, Aline Colombo, destaca que será uma grande oportunidade para implantar novas empresas na região. "Com a mudança da legislação municipal, podemos ter a presença de outras atividades comerciais, como depósitos e empresas de logística, além das industriais", explica. Segundo Aline Colombo, os moradores residentes na Restinga precisam de emprego e necessitam permanecer no bairro para movimentar a economia da região. "Precisamos desenvolver a região que possui a força de 100 mil pessoas, que são honradas, dignas e trabalhadoras. A Restinga mudou, evoluiu e cresceu. Precisamos levar trabalho para quem precisa e aqui no bairro temos uma vasta mão de obra", acrescenta.

Já para o diretor de Gestão do Patrimônio, Tomás Holmer, os 50 lotes colocados à venda fazem parte das ações do Programa de Gestão do Patrimônio Imobiliário. "A possibilidade de parcelar em até 120 vezes vai proporcionar ao bairro mais populoso da Capital desenvolvimento econômico e social", ressalta. Desde a implantação do programa, foram arrecadados R$ 35,8 milhões com a venda de 10 imóveis, recursos destinados ao Fundo de Patrimônio para financiar reformas e ações de manutenção de imóveis utilizados pela prefeitura.

De acordo com Aline Colombo, as 32 empresas que hoje estão no Distrito Industrial da Restinga estão interessadas em participar do leilão. No encontro, com a prefeitura as principais dúvidas dos empresários estavam relacionadas ao prazo de pagamento, metragem quadrada, o tipo de atividade a ser desenvolvida e as áreas que não tem urbanização - no caso rua aberta, esgoto e luz e como a prefeitura trataria esses casos. Conforme Aline Colombo, os empreendedores fizeram questionamentos sobre a infraestrutura dos terrenos e se empresários já estabelecidos no Distrito Industrial teriam preferência para ampliar suas plantas industriais. "Todas as empresas interessadas nos terrenos amam o bairro. Estamos longe do Centro, mas perto das pessoas. Queremos quebrar o preconceito porque aqui se vive de cultura e o trabalho é a nossa vocação", acrescenta.

Como participar do leilão

Para participar é necessário fazer o cadastro no Portal em"Cadastre-se" - "Participante/Leilão". Para participar da disputa dos Lotes é obrigatório o registro de proposta inicial nos Lotes desejados. Os arrematantes poderão optar por pagar o valor da arrematação, à vista ou em até 120 parcelas mensais com correção anual pelo IPCA/IBGE.

Requisitos para participação no leilão:

- Pessoa Física ou Jurídica;

- Estar credenciado no Portal de Compras Públicas

- Leilão realizado do tipo maior lance (com requisito de ter apresentado proposta inicial no Portal de Compras em cada lote de interesse até a data limite prevista)