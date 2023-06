"Exportação é desenvolvimento na veia", alerta presidente do Cipel em evento do JC

Patrícia Comunello

No primeiro evento do projeto Mapa Econômico do RS, o presidente do Centro das Indústrias de Pelotas (Cipel), José Augusto Vaniel, defendeu a promoção do front externo como maior potencial para gerar divisas ao Sul do Estado. Pelotas abre a série de encontros para debater economia e geração de riqueza no Rio Grande do Sul.