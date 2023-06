Região Sul do Estado deve receber R$ 197 milhões em investimentos

Mauro Belo Schneider, de Pelotas

A Região Sul do Rio Grande do Sul deve receber R$ 197 milhões em convênios através do programa Avançar, do governo do Estado. O dado foi destaque na fala de abertura de Luiz Henrique Viana, secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo do RS, e que representou o governador Eduardo Leite, no primeiro evento que integra o projeto Mapa Econômico do RS, lançado pelo Jornal do Comércio na manhã desta sexta-feira (23) no Parque Tecnológico de Pelotas.

"Outros R$ 1,6 bilhão já foram previstos a municípios do Estado. Por isso, agora, podemos estar no mapa, depois de tanto tempo sem os governos conseguirem pagar o básico, como o salário dos servidores", lembrou Viana, citando ainda outros programas do governo, como o Pavimenta e o Assistir.

O diretor de Planejamento do BRDE também citou uma cifra volumosa. "Estamos presentes na Região Sul em algo em torno de R$ 10 bilhões nos últimos 10 anos com iniciativas arrojadas de gestores, parcerias e ações no agronegócio, comércio, indústria", detalhou.

Tanto o prefeito em exercício de Pelotas, Idemar Barz, quanto o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, que marcaram presença no evento, destacaram a aproximação entre os dois municípios.

"A Região Sul tem potencial enorme. Instituições e municípios estão alinhados e se unindo, trazendo soluções. Nossa Região Sul é onde está o grande crescimento do estado do RS economicamente pelo potencial do capital humano, infraestrturua e do porto", afirmou Branco.

Barz acrescentou que o desenvolvimento se comprova com o crescimento das feiras, como a Expoarroz e a Fenadoce.

Projeto marca os 90 anos do Jornal do Comércio

O Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, lançado nesta sexta-feira (23), em Pelotas, marca os 90 anos do Jornal do Comércio. "Desde a sua fundação, temos o foco em levar informações exclusivas sobre o mundo dos negócios para o público tomador de decisões", defende o diretor de Operações, Giovanni Jarros Tumelero.

No evento, ele justificou a escolha por Pelotas. "A cidade tem importante contribuição à economia gaúcha, com sua indústria, seu agronegócio, seu varejo pujante, além de estratégica na infraestrutura com o Porto de Rio Grande. Maior parte do PIB gaúcho está no interior."

O editor-chefe do JC, Guilherme Kolling, que mediou os painéis, revela que a iniciativa é pensada desde o ano passado, e os preparativos começaram há alguns meses. "Nossa equipe de jornalismo está fazendo entrevistas, colhendo dados, ouvindo especialistas, analisando relatórios de economistas de entidades empresariais e de órgãos públicos, para fazer esse grande panorama, esse mapa da economia do Rio Grande do Sul", detalha.

O projeto conta com o patrocínio da Fiergs, Governo do Estado, BRDE e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS (Crea-RS). As próximas edições serão em outras regiões. Entre elas, Centro e Vales do Taquari e Rio Pardo; Norte, Missões e Noroeste; Serra e Campos de Cima da Serra; e Região Metropolitana, Centro-Sul, Vales dos Sinos, Paranhana e Caí e Litoral.

A cobertura do lançamento do Mapa Econômico do RS será compilada em um caderno especial que circulará no dia 10 de julho. O suplemento também fará um raio-x das potencialidades gaúchas em cada área visitada pela equipe do JC.

Quem participou dos painéis nesta sexta-feira

Os executivos que abordam a temática Desafios e Oportunidades Econômicas para a Região Sul, proposta pelo evento, são Cristiano Klinger, presidente da Portos RS, Lucas Elizalde, diretor de Operações da Yara, e Augusto Vaniel, presidente do Centro das Indústria de Pelotas (Cipel).

Vaniel abriu a discussão defendendo incentivos em exportação. "Temos que ter uma política de desenvolvimento industrial para a exportação. Nossa vocação não pode ser abandonada. Tudo passa e vai cair no Porto de Rio Grande", ressaltou, lembrando ainda a importância da duplicação da BR-116.

Elizalde, da Yara, falou da subutilização de algumas áreas da região. "Temos potencial enorme de utilizar cada vez mais nossas terras com tecnologia com o que já temos. Isso passa pelo desenvolvimento da indústria de fertilizante", comentou. Ele abordou, ainda, o gargalo logístico. "Não conseguimos nos movimentar. Estamos perdendo espaço no arroz e em tudo. O Rio Grande do Sul tem risco de virar uma ilha por causa da logística."

Klinger, da Portos RS, informou que houve crescimento de 5% na movimentação do Porto de Rio Grande nos cinco primeiros meses deste ano.