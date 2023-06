O clima de otimismo marca o segundo dia da 23ª Transposul, um dos maiores eventos do setor de transporte e logística do Brasil. A feira, deste ano, acontece até sexta-feira, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, e conta com mais de 100 expositores. A Transposul dá sinais de que irá superar a sua edição de 2022, quando chegou a um valor de mais de um R$ 1 bilhão em vendas.

O presidente da Transposul, Roberto Machado da Silva, na abertura da 23ª Transposul, afirma que o evento já superou todas as expectativas, surpreendendo expositores. “Eles relataram uma procura intensa desde o início, algo que não tinham experimentado nos anos anteriores. Essa alta demanda reflete o otimismo e o aquecimento do setor de transporte e logística”, diz.

Silva mantém as expectativas e espera que a feira continue atraindo um público expressivo. Estamos confiantes de que possamos atingir todas as metas estabelecidas, tanto em termos de público, quanto de vendas. “As empresas expositoras estão demonstrando grande satisfação, afirmando que estão fechando bons negócios durante o evento”, comemora.

Ele também ressalta que esses resultados positivos evidenciam a importância da TranspoSul como um ponto de encontro estratégico para o setor, promovendo oportunidades de negócios e fortalecendo as parcerias comerciais. “Estamos orgulhosos de proporcionar um ambiente propício para a troca de conhecimentos, networking e a realização de transações comerciais relevantes”, comenta.

Um dos porta-vozes, deste cenário positivo, na feira, é Ricardo Arouche, vice-presidente de vendas, marketing e pós-vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Segundo Arouche, nesta quarta-feira, muitas pessoas estiveram no estande e ele confirma que os negócios já estão sendo fechados. “A Volkswagen cresceu quando passou a escutar o cliente e passou a adaptar o produto a necessidade dele”, cita. Ele também projeta bons negócios a partir da Transposul. “Aqui, nascem as tendências do transporte no País inteiro. Nós trouxemos toda a nossa família de caminhões para mostrar na feira”, acrescenta.

LEIA MAIS: Governo gaúcho anuncia redução de taxa logística durante abertura da Transposul

A diversificação, de acordo com Arouche, satisfaz o mercado, uma vez que, o desejo do cliente é uma referência para os negócios. “Nós trouxemos para a feira 30 novos modelos, lançados em janeiro deste ano. Dos 30 modelos, nós temos mais de 250 opções para o mercado, entre os quais, o câmbio automatizado, suspensão a ar, eixos e cores”.

Fábio Andrzejewski, consultor de Vendas na Mecasul Automecanica S/A, também destaca o seu otimismo em relação aos negócios, que deverão ser fechados a partir da feira. Segundo ele, uma das questões para conquista de mercado é a tecnologia. “Caminhões mais tecnológicos ingressam na linha de extrapesados da Mercedes Benz, tanto o New Actros, 2.548 ou 2.653 ou 2.651. A tecnologia tem como objetivo a segurança em relação à estrada”.

Andrzejewski explica que os veículos contam com sensores, que tem a capacidade de visualizar os carros que estão à frente e, deste modo, conseguem manter a distância e até acionar a frenagem. Outra novidade é a tecnologia de telemetria, equipamento que avisa quando há disfunções mecânicas. Na busca de novos mercados, a Mercedes-Benz apresenta em seu estante, um caminhão para mulheres, que inclusive conta com banheiro na cabine.

Marcelo Ribeiro, diretor de tecnologia da empresa Avansat, de Porto Alegre, com 25 anos de mercado, trouxe para a feira, produtos para a área de segurança. Uma delas, é a BoxCam, equipamento plug and play, que faz videomonitoramento 306º e salva automaticamente na nuvem. O item tem como objetivo dar mais segurança para pessoas e operações. Ribeiro também explica que a empresa tem soluções com o uso de Inteligência Artificial (IA), capaz de identificar situações, quando na imagem surgem armas ou movimentos dos seus ocupantes. “O motorista pode estar com as duas mãos para cima e isto pode ser interpretado pela IA, que irá acionar um alerta”.