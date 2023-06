Desafio dos governos é aproximar a tecnologia das pessoas, afirma Leite

"A tecnologia interfere na vida das pessoas e consequentemente na gestão dos governos. O desafio é trazer a velocidade da tecnologia para o mais próximo possível da vida das pessoas. Porém, os governos foram feitos e pensados para serem perenes. Essa dificuldade faz com que o governo fique em descompasso com a vida da sociedade." A avaliação foi feita pelo governador Eduardo Leite, que, nesta quinta-feira (15), participou da primeira edição do GovTech Summit, no Nau Live Spaces, no 4º Distrito, em Porto Alegre.

Com o tema "O poder público e os caminhos para a inovação e a transformação digital", Leite afirmou que o evento se propõe a oferecer plataformas e instrumentos para o cidadão e, neste sentido, segundo o chefe do Executivo gaúcho, o governo do Estado tem feito um esforço de integração de plataformas com novas tecnologias. "Somos o primeiro estado no Brasil em serviços digitais oferecidos à sociedade e o primeiro Estado em inovação", ressalta. O governador disse que é preciso aproveitar a tecnologia e repensar os processos, mudar os fluxos e encurtar os prazos dos processos para beneficiar a vida das pessoas.

Leite disse ainda que o GovTech Summit POA tem o objetivo de colocar o Estado como referência em temas de inovação e tecnologia para o Brasil. "O South Summit já colocou o Rio Grande do Sul em evidência, especialmente no tema inovação. Já o GovTech se propõe a ser mais focado em tecnologia, inovação e na ação dos governos", destaca. Para o governador, o GovTech Summit é uma oportunidade de reforçar a marca do Estado que é de ser inovador, de ser comprometido com o avanço tecnológico e que tenha o que mostrar a sociedade sobre os temas de tecnologia e inovação.

Com a proposta de fortalecer relacionamentos e reunir empresas e governos interessados em inovação tecnológica voltada ao setor público, o GovTech Summit realiza uma feira com cerca de 20 expositores e mais de 30 palestrantes do Brasil e do Vale do Silício. O projeto é uma iniciativa da Moove, a primeira agência do Brasil a conquistar o Selo GovTech pela BrazilLAB – hub de inovação que acelera soluções e conecta empreendedores com o poder público.

Gabriel Fuscaldo, head do GovTech Summit e CEO da Moove, destaca que um público de 500 pessoas deverá circular nos dois dias do evento. "É um fórum que tem a proposta de conectar o poder público estadual envolvido com processos de inovação e tecnologia em serviços, startups e profissionais de Tecnologia de Informação", ressalta.

Fuscaldo acredita que o evento proporciona a troca de informações entre quem produz inovação e tecnologia e o poder público, que precisa delas para melhor atender às pessoas. "Estamos colaborando para um ecossistema melhor e, consequentemente, para levar melhores soluções para o cidadão", acrescenta. As experiências do GovTech Summit serão apresentadas em dois palcos no Nau Live Spaces: nos "Governos Digitais" com os desafios em realizar políticas públicas com novas soluções tecnológicas e no "Soluções GovTech", onde líderes de startups vão detalhar as soluções para governos.