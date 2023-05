Programação do último dia da missão gaúcha em NY trata de inovação e investimento em energia

Fernanda Crancio, de Nova York (EUA)

O último dia da agenda da missão gaúcha liderada pelo governador Eduardo Leite em Nova York foi marcado por compromissos que resumem bem o foco da viagem aos Estados Unidos ao longo desta semana: mostrar que o Rio Grande do Sul é atrativo a investidores e buscar soluções na área da tecnologia.

A programação desta sexta-feira (12) iniciou pela manhã com uma visita ao Mastercard Tech Hub, braço de tecnologia da empresa, localizado na 5a Avenida. No local, destinado ao desenvolvimento de novas tecnologias e ações para inclusão financeira, o governador e comitiva conheceram o que vem sendo desenvolvido pela área de Tecnologia da Informação (TI) da companhia, e tiveram a oportunidade de participar de uma imersão nas ações que envolvem Inteligência Artificial.

Na sala da Mastercard Experience (foto), Leite testou recursos como escaneamento digital e da retina e até criou um avatar para navegar pela experiência.

Na linha do que foi observando e buscado pela missão gaúcha ao visitar bigtechs, companhias de tecnologia, universidades e hubs de inovação, a intenção é prospectar parcerias e buscar inspiração para adotar processos e ferramentas voltados à modernização dos serviços e programas públicos.

"Estamos presenciando uma revolução tecnológica de proporções ainda desconhecidas, principalmente com a Inteligência Artificial. Os governos precisam estar atentos e sintonizados com essas mudanças para poderem atender bem as demandas da população", destacou o governador.

Na sequência da agenda, o Leite, secretários e deputados que o acompanham participaram de painéis destinados a investidores no GRI Club. Entre os temas tratados, a vocação do Estado para a geração de energia renovável e o potencial para a instalação de uma planta de hidrogênio verde.

"Temos uma agenda com hidrogênio verde com potencial para acelerar investimentos na casa dos R$ 60 bilhões no futuro, o que seria transformador para a sociedade gaúcha" , destacou o governador.