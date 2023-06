Marca de chocolate gaúcha Prawer é vendida

Marca de chocolate conhecida no Rio Grande do Sul, a Prawer foi vendida para um grupo de fora do Estado, o HRGROUP S/A. Conforme o atual proprietário, Mauricio Brock, a transmissão da administração se dará no dia 1 de julho.

A negociação, segundo o empresário, inclui todas as operações, lojas e fábrica da Prawer. “A nova empresa terá novos produtos, novos desenvolvimentos, prospectando crescimento”, adianta Brock.

• LEIA TAMBÉM: Fábricas de chocolate artesanal de Gramado recebem primeiro selo de procedência

Atualmente, a Prawer atua no Rio Grande do Sul e em outros estados com empórios e mercados. O valor da operação não foi revelado. O HRGROUP S/A foca em múltiplos ramos comerciais com empreendimentos em Santa Catarina, Portugal, Chile, Argentina e Uruguai.

A Prawer foi fundada por Jayme Prawer, após trazer de Bariloche a inspiração para instalar na Serra Gaúcha a primeira fábrica artesanal de chocolates do Brasil.

Em 2012, a família Brock assumiu o comando do negócio. Foram mais de 47 anos dedicados a arte de produzir chocolates.

Brock disse ao Jornal do Comércio que as ações de tele-entrega auxiliaram bastante no auge da pandemia Há três anos, a Prawer criou um clube de assinatura. Na época do lançamento do serviço,

“Temos muitos clientes fiéis pelo Brasil afora que não tem um ponto de venda físico da Prawer perto de sua casa. Assim, conseguimos atendê-los de forma consistente e constante”, afirmou.

A Prawer soma 170 funcionários.