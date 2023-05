Fábricas de chocolate artesanal de Gramado recebem primeiro selo de procedência

*De Gramado

chocolates artesanais de Gramado, influenciado pelo conhecimento tradicional de produtores e pelas características da região, foram oficialmente cancelados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) com o Selo de Procedência. Seis fabricantes locais receberam a certificação, que protege o patrimônio e sua imagem, na noite desta quarta-feira (17), durante a cerimônia de abertura do Connection Terroirs do Brasil – evento que aborda o setor dos produtos com indicação geográfica até domingo na cidade serrana



O prefeito em exercício e secretário de Turismo da cidade, Luia Barbacovi, entregou os documentos de autenticação aos representantes das agraciadas – Prawer, Chococia Indústria e Comércio de Chocolates Ltda, Chocolates Caracol e Planalto (grupo Florestal Alimentos), Chocolate Gramadense, Chocolate Lugano, Miroh Chocolates e Confeitaria Ltda. “Tivemos aprovado, no Congresso Nacional, em 2021, Gramado como a Capital Nacional do Chocolate Artesanal. E, hoje, vamos comemorar esta Vitória, pois a identificação do produto com a região se deve a muito trabalho", destacou Barbacovi.



Para o vice-presidente da Associação da Indústria e Comércio de Chocolates de Gramado (Achoco), Maurício Brock, não foi um caminho fácil para essas indústrias chegarem até aqui. "As empresas que recebem este selo passaram por um longo e complicado processo de verificação de qualidade e acompanhamento, e isso valeu a pena. Nunca aceitamos menos do que a excelência na qualidade de nossos produtos”, comemorou. Ele ressaltou também a importância do setor para a economia, destacando que “o segmento é responsável, hoje, por 20% dos empregos formais da região”.



Segundo o coordenador de Indicação Geográfica do Sebrae-RS, André Bordignon, o terroir (características particulares e perfil único de uma determinada região produtora) é um vetor com potencial para ser explorado com cada vez mais força e estratégia “enquanto vantagem competitiva do segmento do turismo”. “Este importante registro confere a produtos e serviços uma identidade e reputação e contribui muito para o desenvolvimento de uma territorial, porque ele envolve toda a governança local por meio dessas referências, que atrai o turismo e envolve a região”, explica o especialista.



Saiba mais sobre a Indicação de Procedência



• É o nome geográfico da localidade que se tenha tornado conhecida por certo produto ou serviço;



• O Selo de Procedência protege o patrimônio, os produtores e os consumidores;



• Além disso, afirma a autenticidade do produto, a estimulação de investimentos no setor;



• No caso dos chocolates de Gramado, a produção do deve ter como ingredientes massa/licor de cacau, manteiga de cacau, leite em pó/desnatado e o percentual mínimo de 35% de cacau, no caso do chocolate ao leite;



• Pelo regulamento, estão proibidos na produção do chocolate o uso de cacau em pó, soro de leite e gordura vegetal hidrogenada;



• Outro requisito é ser associado à Achoco, a entidade mantenedora do projeto e reguladora do processo.

Connection Terroirs do Brasil segue na cidade



O Connection Terroirs do Brasil busca dar visibilidade a pequenos empreendedores rurais que atuam com produtos com Indicação Geográfica (IG) no Brasil, conectando-os com o turismo e outras possibilidades de mercado para suas produções.



Além de palestras e painéis sobre os temas, o evento oferece experiências sensoriais e técnicas na Alameda Terroir, espaço de experiências sensoriais e demonstração de produtos, onde a comunidade e visitantes podem as produções dos seis biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal.



“Entendemos o turismo com um mecanismo dinâmico, multifacetado e responsável por uma parcela cada vez maior do PIB brasileiro e mundial. Este evento foi criado em 2020 por ocasião da pandemia e tem como propósito conectar pessoas, estimular o conhecimento, provocar negócios, contribuir para o empreendedorismo e gerar valor para o futuro”, analisou a CEO da Connection, Marta Rossi.



Em sua 6ª edição, a agenda realizada pela Rossi & Zorzanello, com a correalização do Sebrae, de 17 a 21 de maio, em Gramado.