Com enfoque turístico, Connection inicia em Gramado

Nesta quarta-feira (17), inicia o Connection Terroirs do Brasil. O evento vai dar visibilidade a pequenos empreendedores rurais que atuam com produtos com Indicação Geográfica (IG) no Brasil conectando-os com o turismo e outras possibilidades de mercado para suas produções. Em sua sexta edição, o Connection é realizado pela Rossi & Zorzanello com a correalização do Sebrae, e vai proporcionar experiências sensoriais e técnicas, além de conteúdo de qualidade sobre os produtos com IGs.

A solenidade de abertura do Connection inicia às 19h, no Palácio dos Festivais, e terá um momento histórico, no qual as empresas associadas à Associação da Indústria e Comércio de Chocolates de Gramado (Achoco) receberão a certificação de Indicação de Procedência (IP), conforme regulamento de produção do chocolate artesanal. A Alameda Terroir, espaço de experiências sensoriais e demonstração de produtos, será inaugurado oficialmente após a solenidade de abertura. Participantes, comunidade e visitantes conhecerão as produções dos seis biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal.

A programação de conteúdos inicia na quinta-feira (18), com a palestra da coordenadora de Negócios de Base Tecnológica e Propriedade Intelectual do Sebrae, Hulda Oliveira Giesbrecht, que vai falar sobre "País de Riquezas Únicas - O Brasil na perspectiva dos produtos típicos dos seus territórios e biomas". Na sequência, haverá a conexão entre Brasil e Colômbia, destacando as potencialidades do café. Para encerrar a primeira manhã de conteúdos, a conexão será com a Espanha. À tarde, em atividade paralela, um grupo vai para Nova Petrópolis para participar de uma experiência técnica em locais da cidade.

A Rua Coberta se transforma em Alameda Terroirs, onde estarão expostos mais de 20 produtos com indicações geográficas e produções dos seis biomas brasileiros. No local, também terá o espaço Origem Brasil, em parceria com o Senac, em que profissionais criarão pratos com produtos terroirs. A programação é aberta ao público até o dia 20.