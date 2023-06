Dívida do Rio Grande do Sul é debatida na Assembleia

dívida do Rio Grande do Sul cresceu 8,7% de 2021 para 2022 , conforme detalhou a secretária da Fazenda do Estado, Pricilla Maria Santana, na manhã desta quarta-feira (15). Ela participou de uma audiência pública para apresentação do Relatório da Dívida Pública Estadual de 2022 na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre. Os dados já haviam sido divulgados em maio durante um evento na Unisinos. , conforme detalhou a secretária da Fazenda do Estado, Pricilla Maria Santana, na manhã desta quarta-feira (15). Ela participou de uma audiência pública para. Os dados já haviam sido divulgados em maio durante um evento na Unisinos.

Em valores, saltou de R$ 86 bilhões para R$ 93,6 bilhões. “Ano passado, enfrentamos um desafio inesperado de perda de arrecadação. O ministro da Fazenda, (Fernando) Haddad, entendeu nossas preocupações e foi receptivo”, disse a secretária.

Grande parte da dívida do Estado é com o governo federal: R$ 82,5 bilhões. O restante se divide entre o Banco do Brasil e o BNDES (R$ 1,2 bilhão) e com o Banco Mundial e o BID (R$ 9,6 bilhões).

“Apesar dos esforços e constantes pagamentos, a dívida tem se mostrado crescente. Controlar variáveis econômicas é fundamental para termos uma trajetória descendente da dívida. Mas isso não depende do Rio Grande do Sul”, ressaltou Pricilla, citando a inflação e a Selic.

A publicação do documento sobre a dívida pública estadual é realizada há 14 anos. Atualmente, o RS é o estado mais endividado do País, seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.

A apresentação de Pricilla integra a Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle, presidida pela deputada Patrícia Alba (MDB). Deputados participaram do encontro com a secretária e colocaram suas opiniões sobre os resultados. "Minha fala não é política, mas técnica", respondeu, após críticas do deputado Miguel Rossetto (PT).

O deputado Gustavo Victorino (Republicanos) afirmou que a "dívida do Estado tem origem ideológica, e é responsável por essa evolução". "O RS é um dos estados mais caros da federação, perdemos para Santa Catarina de forma brutal. O índice de inadimplência é o terceiro do Brasil."

Nesta tarde, haverá um encontro em Brasília com Haddad para tratar do assunto.