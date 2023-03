Eduardo Leite diz que renegociação do Regime de Recuperação Fiscal é inevitável

Para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), é inevitável renegociar o acordo que firmou o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) entre Estado e União. O Palácio Piratini espera um encaminhamento ainda em 2023. De acordo com chefe do Executivo gaúcho, as perdas na arrecadação do ICMS a partir de 2022 em função de medidas federais impõem às finanças do Estado uma situação diferente da que foi acordada no regime.

“A decisão sobre a alíquota do ICMS e a mudança forçada de arrecadação muda completamente os resultados contratualizados no plano. Inevitavelmente, a União terá que abrir espaço para a repactuação do RRF. Ela mesmo deu causa (para a repactuação), por uma frustração de receitas que impacta no equilíbrio do plano”, afirmou o governador, em entrevista coletiva que precedeu o Tá Na Mesa, tradicional evento realizado pela Federasul, que teve Leite como palestrante nesta quarta-feira (8).

Além da dívida com a União, o governo gaúcho ainda participa de outras negociações com o governo federal que podem gerar, no total, cerca de R$ 19,5 bilhões para o Rio Grande do Sul em um ciclo de quatro anos. O primeiro item já citado é a mudança no RRF em função das perdas com ICMS.

Além disso, há a discussão de uma reforma no ICMS da gasolina, que deixaria de ser considerada essencial para fins de tributação, o que permitira a aplicação de uma alíquota do imposto diferenciada. O terceiro ponto é a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre as Tarifas de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão e de Distribuição (TUSD e TUST).

compensações das perdas de arrecadação pelo ICMS Asforam a pauta número 1 do Rio Grande do Sul com o novo governo federal. A Lei Complementar 194/2022 estimava que o Estado teria cerca de R$ 5,5 bilhões em compensações a receber da União. Através de uma renegociação do RRF, o Estado poderia reaver parte desse valor através de diminuição do estoque da dívida.

“Acho difícil que se acorde em torno de R$ 5 bilhões. A maior chance é de algo em torno R$ 3 bilhões, R$ 3,5 bilhões de compensação. Com este acordo que se desenha, o Estado vai deixar novamente de pagar a dívida durante um período, diminuindo do estoque as parcelas”, ressaltou Leite.

plenário do STF manteve a decisão do ministro Luiz Fux que recolocou a incidência do ICMS nos encargos de TUST e TUSD Na sexta-feira passada (3), o. O Estado é um dos principais interessados na definição desse assunto.

De acordo com Leite, o retorno do ICMS na base de cálculo da TUST e da TUSD representará uma recuperação de arrecadação para o Estado na ordem de R$ 2,5 bilhões ao ano – ou R$ 10 bilhões nos quatro anos deste governo. Por outro lado, significa também uma majoração das contas de luz, em cerca de 9% para os gaúchos.

O governador ainda destacou a não essencialidade da gasolina no ICMS, que permitiria cobrança de alíquotas diferenciadas, o que poderia gerar cerca de R$ 1,5 bilhão por ano aos cofres do Tesouro Estadual – ou R$ 6 bilhões em um ciclo de quatro anos.

“São coisas pendentes que afetam o nosso planejamento e o RRF. Precisa ser resolvido para que possamos, com a resolução sobre o que é arrecadação do Estado e o que é o estoque da dívida, repactuar. É inevitável ter algum tipo de renegociação, por conta dessas alterações ocorridas especialmente no ano passado”, reforçou Leite.