Braskem investe cerca de R$ 1 milhão em usina de reciclagem em Porto Alegre

A empresa Braskem e a Associação Cristã de Moços do Rio Grande do Sul (ACM-RS) realizaram nesta quarta-feira (14) a entrega da segunda etapa do projeto da usina de beneficiamento de plásticos e atendimento a catadores no bairro Restinga em Porto Alegre. O recurso de aproximadamente de R$ 1 milhão é destinado pela companhia petroquímica, por meio da Lei de Solidariedade Pró-Social, e prevê a compra de uma série de equipamentos para a estrutura que transformará resíduos plásticos em matéria-prima para a indústria da reciclagem.

A operação beneficiará cerca de 1,2 mil pessoas e poderá impulsionar a geração de novas vagas de emprego, além de propiciar mais renda aos catadores. O diretor de desenvolvimento sustentável da Braskem, Jorge Soto, informa que a iniciativa envolve dez cooperativas de reciclagem. A usina terá a possibilidade de fragmentar cerca de 60 toneladas ao mês de resinas plásticas, como o polipropileno e polietileno. Soto, que participou nesta quarta-feira da reunião-almoço Tá na Mesa, realizada pela Federasul, comenta que a Braskem tem como um dos seus objetivos ajudar as cooperativas a se tornarem mais profissionais e com isso aumentar a renda dos cooperados e também aprimorar a economia circular dos resíduos plásticos.

expansão da unidade de eteno verde 200 mil toneladas para 260 mil toneladas anuais. A ação implicou um investimento de US$ 87 milhões. “Estamos focando nossos negócios em (fontes) renováveis e recicláveis”, enfatiza o dirigente. Dentro desse contexto, o diretor da Braskem lembra que a empresa está finalizando, no polo petroquímico de Triunfo, a(feito de etanol oriundo da cana-de-açúcar). A planta do chamado plástico verde está passando de uma capacidade de produção de. A ação implicou um

ampliação do Centro de Tecnologia e Inovação da Braskem aporte de R$ 108 milhões. Ainda na área de sustentabilidade, o dirigente recorda que a Braskem ajudou a formatar um projeto chamado Blue Keepers, que é desenvolvido com o pacto global da ONU e que visa identificar e realizar ações para bloquear os fluxos de resíduos que vão para o mar. Ele ressalta que, como os materiais plásticos são muito leves, podem acabar fluindo para o oceano quando não têm uma destinação adequada. Também no Rio Grande do Sul, Soto frisa que recentemente foi concluída a, o que representou um. Ainda na área de sustentabilidade, o dirigente recorda que a Braskem ajudou a formatar um, que é desenvolvidoe que visa. Ele ressalta que, como os materiais plásticos são muito leves, podem acabar fluindo para o oceano quando não têm uma destinação adequada.

Soto detalha que a iniciativa busca identificar as principais zonas pelas quais os resíduos podem chegar no mar e no Brasil uma dessas áreas, de alto risco, é a Lagoa dos Patos. Conforme o integrante da Braskem, a lagoa gaúcha apresenta um potencial estimado de ser uma rota para que cerca de 125 mil toneladas de resíduos ao ano alcancem o mar. “É uma questão que precisamos ter atenção, como sociedade, para que a economia circular seja implementada”, afirma Soto. Sobre as notícias da possível alienação da Braskem, ele comenta que essa situação de compra e venda não é uma novidade e o futuro da companhia é uma decisão dos controladores da empresa.