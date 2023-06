RGE terá aumento médio na conta de luz de 1,10%

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, nesta terça-feira (13), a Revisão Tarifária Periódica (RTP) da concessionária gaúcha RGE. O efeito médio que será sentido pelo consumidor será uma elevação de 1,10% na conta de luz, sendo que para o cliente residencial (classe B1) o impacto será de 3,13%.

Para as unidades ligadas na baixa tensão (que envolve, além dos residenciais, usuários do meio rural ou pequenos comércios) a elevação será em média de 3,72%. Já para os consumidores de alta tensão (indústria), em média, haverá uma redução de 3,99% nas tarifas. Os novos valores começam a vigorar a partir da próxima segunda-feira (19).

De acordo com a Aneel, os fatores que mais impactaram no cálculo da revisão da distribuidora foram os custos com transporte e compra de energia, inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário e retirada de componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário. A Revisão Tarifária Periódica define questões como o custo eficiente da distribuição e as metas de qualidade e de perdas de energia.

A RGE é responsável por distribuir 65% da energia elétrica consumida no Rio Grande do Sul e atender mais de 3 milhões de clientes em 381 municípios. A empresa é a maior distribuidora do grupo CPFL Energia em extensão territorial e número de cidades atendidas. A área de concessão da companhia, que é resultado do agrupamento das distribuidoras RGE e RGE Sul, realizado em janeiro de 2019, totaliza 189 mil quilômetros quadrados de extensão, abrangendo as áreas urbanas e rurais das regiões Metropolitana, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Estado.