Controlador da Wilson Sons confirma avaliação de venda de ativos

A Ocean Wilsons Holdings Limited (OWHL) divulgou nesta segunda-feira (12), na Bolsa de Valores de Londres, documento confirmando que está realizando uma análise estratégica que envolve seus investimentos na sua controlada Wilson Sons, que por sua vez é a responsável pela gestão do Terminal de Contêineres (Tecon) Rio Grande. Em fato relevante, publicado pela Wilson Sons na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que essa análise, que considerará todas as possíveis opções estratégicas, está atualmente em um estágio inicial e não há certeza quanto ao seu resultado.

não recebeu nenhuma proposta formal de terceiros com relação a uma possível transação envolvendo a Wilson Sons". No primeiro trimestre deste ano, a Wilson Sons registrou lucro líquido de R$ 85,3 milhões com a sua operação no Brasil. Já o principal empreendimento da companhia no Rio Grande do Sul, o Tecon Rio Grande, vem verificando uma retomada na sua movimentação de cargas Entre janeiro e abril de 2023, o terminal obteve um incremento de 11% em relação ao mesmo período de 2022, alcançando a marca de 198.857 TEUs (unidade correspondente a um contêiner de 20 pés) trabalhados.

Em termos de fluxos, das cargas transportadas, o complexo gaúcho registra 74% de exportações e 26% de importação. Entre as mercadorias que entram no Estado pela estrutura estão itens como peças, produtos químicos, resinas e plásticos e as que saem são constituídas de artigos como resinas, frango congelado, madeira, carne suína e móveis, que são encaminhados a destinos como Estados Unidos, China, Peru e Arábia Saudita.