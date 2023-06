Expobento e Fenavinho têm movimento intenso nos primeiros dois dias

De Bento Gonçalves

As portas da 31ª ExpoBento e da 18ª Fenavinho foram abertas ao público nesta quinta-feira, 8 de junho. Cerca de 15 mil pessoas circularam pelos pavilhões do Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Neste ano, com cerca de 500 expositores, a expectativa é de que o volume de negócios supere o do ano passado, quando bateu na casa dos R$ 40 milhões. O público esperado durante os 11 dias de evento é de 300 mil pessoas.



Nesta sexta-feira (9), o movimento seguiu intenso na tradicional feira multissetorial da Serra Gaúcha, que abrange nichos como, agroindústria, salão do imóvel, moda, indústria e comércio, salão automotivo, entre outros.



“Por ser um feriado, consideramos que ontem (quinta) foi um dia de público bem interessante. Hoje, acredito que podemos chegar muito perto ou superar o público da abertura, mas tenho certeza que sábado e domingo teremos um fluxo ainda maior”, prevê o diretor-geral da ExpoBento, Bruno Benini.



A cerimônia de abertura, realizada na quinta-feira na sede do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), entidade promotora da feira e da festa, contou com a presença do governador do Estado, Eduardo Leite, e do ministro de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.