Expobento e Fenavinho acontecem em Bento Gonçalves a partir desta quinta-feira

Entre os dias 8 e 18 de junho, acontecem, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, a 31ª edição da ExpoBento e a 18ª Fenavinho. Na ExpoBento, serão cerca de 500 expositores este ano - entre nacionais e internacionais - e a expectativa é de que, em ambos os eventos, mais de 300 mil pessoas circulem pelos pavilhões onde as feiras são realizadas.No ano passado, o público chegou a 274 mil e o volume de vendas foi de aproximadamente R$ 40 milhões. Em 2023, a previsão é de que esse número se aproxime de R$ 50 milhões, conforme informou nesta segunda-feira (5) o diretor-geral da 31ª ExpoBento, Bruno Benini. “É uma feira consolidada que abrange diferentes tipos de segmentos, como moda, automóvel, imóvel, indústria e agricultura familiar. Brincamos de que, nela, é possível comprar desde um chaveiro até uma casa”, disse durante visita ao Jornal do Comércio. A grande novidade desta edição da ExpoBento é o “Inova Bento”, espaço do pavilhão F dedicado, exclusivamente, à inovação. O local reunirá atrativos como exposição e pitch de startups e palestras sobre tendências em turismo, varejo e indústria. O visitante também poderá participar de jogos online e off-line, além de acompanhar uma competição de E-Sports. “O espaço de inovação ganhou força em função do mote da feira, que é ‘Viva esta experiência’. É um movimento iniciado pela realizadora do evento, o CIC (Centro da Indústria, Comércio e Serviços) de Bento Gonçalves, e que estamos replicando nesta edição”, contextualiza Benini. Do lado da Fenavinho, que desde 2019 acontece de forma concomitante à ExpoBento, a novidade é o 'Bodegão', espaço criado para enaltecer as tradições do Interior. "Localizado na entrada da Vila Típica, o local veio para valorizar ainda mais o nosso agricultor e as suas práticas. Nele, vamos reunir a comunidade com os seus jogos de carta e bisca. Uma experiência bacana para quem vem nos visitar", disse a imperatriz do vinho da 18ª Fenavinho, Ana Paula Côrtes Foresti. A Vila Típica é o tradicional local da Fenavinho, cujo cenário emula antigos vilarejos de imigrantes de Bento Gonçalves. Ali, estarão concentradas grandes vinícolas e vinícolas familiares, bem como cursos de degustação gratuitos promovidos pelas empresas presentes. Os cursos ocorrerão entre os dias 9 e 17 de junho, e as inscrições serão feitas na hora, conforme disponibilidade. Os representantes da feira foram recepcionados pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Tumelero.