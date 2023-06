Rede Farroupilha, principal revendedora da Ipiranga, lança app com programa de fidelidade

A Rede Farroupilha, principal revendedora dos combustíveis Ipiranga no Sul do Brasil, está lançando um aplicativo próprio. Destinado aos clientes, o app terá na programação um histórico de utilização, programa de fidelidade com descontos exclusivos e prêmios aos usuários. O intuito de criar a plataforma é de valorizar os consumidores que estão há tantos anos vinculados à rede de postos. O app pode ser baixado no Google Play e Apple Store.