Rede Farroupilha adquire 21 postos de combustíveis da Ipiranga

A Rede Farroupilha, revendedora oficial da Ipiranga, adquiriu 21 novas operações da marca, se estabelecendo como a maior detentora em unidades na Região Sul do Brasil. Foram comprados 19 novos postos já com a marca Ipiranga e outros dois que receberão a tradicional identidade amarela e azul.

Neste ano, a Farroupilha já havia adquirido três postos da Ipiranga – dois em Porto Alegre e um em Novo Hamburgo. “Nosso principal investimento é na qualificação do nosso time e do negócio. Esses dois pontos são nosso norte, é com eles que conseguimos escalar, ter continuidade e montar alicerces fundamentais para o crescimento sustentável”, destaca Eduardo Costa, sócio diretor da Rede Farroupilha.

Especialistas em gestão, o grupo irá fechar o ano com 38 postos de combustíveis - todos no Rio Grande do Sul. Há, ainda, a expectativa desse número ampliar e chegar a 41 unidades. Além disso, a partir da negociação, agora se torna a maior franqueado de lojas AmPm (28 lojas) e Jet Oil (24 lojas), também na região sul.

Segundo o grupo, todos os locais terão investimentos na qualificação de imagem e estrutura, recebendo a identidade da Ipiranga e melhorias na parte estrutural. Muitos já apresentam placas informativas que estão sob nova gestão, agora da Rede Farroupilha.

“Independente do número de postos ou tamanho, queremos ser reconhecidos como os melhores em gestão e qualidade na operação. No último trimestre, por exemplo, mais de 90% das franquias AmPm e Jet Oil foram premiadas com reconhecimento em excelência”, afirma Costa.

A negociação fez saltar o número de colaboradores, antes eram 260, agora são 530. Todos passam por diversos treinamentos periódicos, desde tratamento e separação de resíduos até atendimento ao público.