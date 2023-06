STB promove Feira do Intercâmbio na próxima terça-feira em Porto Alegre

Com o objetivo de reunir em só lugar as melhores escolas internacionais e pessoas interessadas em estudar no exterior, o Student Travel Bureau (STB), consultoria especializada em educação internacional, promove a mais nova edição da Feira do Intercâmbio STB. O evento acontece presencialmente na próxima terça-feira (6) em Porto Alegre com descontos de até 40% para quem quer estudar fora do País. O evento é gratuito e será realizado no Radisson Porto Alegre. As inscrições já podem ser feitas no site do evento, no endereço https://conteudo.stb.com.br/feira-do-intercambio-porto-alegre.