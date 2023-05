Philip Morris Brasil abre vagas para trainee com foco no agronegócio

A Philip Morris Brasil (PMB) está com inscrições abertas até o dia 15 de junho para o Programa Reenergiza, que visa descobrir e desenvolver novos talentos internos e externos para a sua área Global Leaf and Products Developement (GLPD), responsável pela produção de tabaco.



Com duração de sete meses, o programa quer acelerar a capacitação de jovens profissionais para que, ao final do processo de trainee, possam assumir posições dentro da área de GLPD no Brasil ou até mesmo no exterior. Para isso, as pessoas participantes receberão capacitação que envolverá o conhecimento de todos os processos operacionais globais da empresa, desde a produção das sementes de tabaco até o produto.

a profissionais de todo o País. As pessoas selecionadas fora do Estado contarão com um pacote de benefícios. Os requisitos principais para participar da seleção são: graduação completa, independente do curso (conhecimento em agronegócio e vivência profissional são um diferencial), inglês avançado, habilidades de comunicação e escrita e aptidão para criar conexões nos relacionamentos.



O processo seletivo contará com inscrição, vídeo apresentação (em inglês), entrevista virtual com recrutador e apresentação de um business case para os executivos da área de Leaf. Segundo Joyce Leite, Líder de Recrutamento e Seleção da Philip Morris Brasil, a ideia é que os profissionais enxerguem o processo como uma oportunidade para agregarem conhecimento e valor a suas carreiras e se sintam motivados e curiosos para conhecerem os processos operacionais da PMB.



“Queremos atrair talentos que nos ajudem a reenergizar nossa área de GLPD. Eles serão inseridos em um plano de desenvolvimento muito estruturado para que consigam acelerar a curva de aprendizagem, de adaptação à empresa e, principalmente, de entendimento de nosso processo de criação. Sem dúvida será uma grande oportunidade de integrar uma empresa que lidera a transformação do setor de tabaco, por meio da ciência e inovação, para criar um futuro sem fumaça”, destaca Joyce.



Os interessados podem se inscrever pelo site da empresa . As vagas são para Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, mas estão abertas. As pessoas selecionadas fora do Estado contarão com um pacote de benefícios.graduação completa, independente do curso (conhecimento em agronegócio e vivência profissional são um diferencial), inglês avançado, habilidades de comunicação e escrita e aptidão para criar conexões nos relacionamentos.O processo seletivo contará com inscrição, vídeo apresentação (em inglês), entrevista virtual com recrutador e apresentação de um business case para os executivos da área de Leaf. Segundo Joyce Leite, Líder de Recrutamento e Seleção da Philip Morris Brasil, a ideia é que os profissionais enxerguem o processo como uma oportunidade para agregarem conhecimento e valor a suas carreiras e se sintam motivados e curiosos para conhecerem os processos operacionais da PMB.“Queremos atrair talentos que nos ajudem a reenergizar nossa área de GLPD. Eles serão inseridos em um plano de desenvolvimento muito estruturado para que consigam acelerar a curva de aprendizagem, de adaptação à empresa e, principalmente, de entendimento de nosso processo de criação. Sem dúvida será uma grande oportunidade de integrar uma empresa que lidera a transformação do setor de tabaco, por meio da ciência e inovação, para criar um futuro sem fumaça”, destaca Joyce.