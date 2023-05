Obras de transmissão da Neoenergia avançam no Rio Grande do Sul

O projeto Lagoa dos Patos, cujo direito de implementação foi arrematado pela empresa Neoenergia em leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) disputado em 2018, vem progredindo no Estado. O empreendimento consiste em uma série de subestações e linhas de transmissão de energia, que representa um investimento de aproximadamente R$ 1,2 bilhão.

De acordo com a assessoria de imprensa da companhia, neste ano entraram em operação as subestações Marmeleiro 2 (Santa Vitória do Palmar), Livramento 3 e a linha de transmissão de 525 kV Povo Novo (Rio Grande) - Guaíba 3. Já a subestação Livramento 3 - Santa Maria 3 está em construção com previsão para ser energizada este ano. Já as subestações e linha Capivari do Sul - Siderópolis 2 e a linha Siderópolis 2 – Forquilhinha aguardam licenças para irem adiante. Conforme informações da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), os complexos devem entrar totalmente em operação em 2024.

Somente em linhas de transmissão, o projeto prevê a implantação de 770 quilômetros de extensão dessas estruturas. O principal objetivo da iniciativa é contribuir para a integração do potencial eólico do Rio Grande do Sul ao sistema interligado nacional (SIN). Os empreendimentos hoje de responsabilidade da Neoenergia fazem parte de um conjunto de complexos de energia que foram leiloados em 2014, mas que a Eletrosul, vencedora do certame, não conseguiu ir adiante com as ações para concretizar as estruturas, que precisaram ser relicitadas. Essas linhas e subestações são consideradas como essenciais para o setor elétrico regional.