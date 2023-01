Rio Grande do Sul terá reforço do sistema de transmissão de energia em 2023

Um gargalo de infraestrutura que atrapalhou muitos projetos de energia do Rio Grande do Sul a partir da segunda metade da década passada está prestes a ser totalmente solucionado. Um conjunto de obras de transmissão no Estado cujo direito de implantação foi conquistado pela Eletrosul em 2014, mas que devido a dificuldades financeiras da estatal não foi adiante e teve que ser relicitado, será concluído durante 2023.

Os complexos foram leiloados novamente em certame promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em 2018, divididos em quatro lotes (10, 11 ,12 e 13). Na ocasião, foram inseridos ainda outros empreendimentos, além dos anteriormente vinculados à Eletrosul, formando o lote 14, que abrange estruturas para ligar a malha de transmissão gaúcha à catarinense. Todas essas iniciativas compreendem 25 novas linhas de transmissão, com um total de cerca de 2,9 mil quilômetros de extensão, a implantação de dez subestações e a ampliação de 13 unidades dessa natureza.

O investimento somado nessas ações, de acordo com dados da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), é estimado hoje em aproximadamente R$ 4,8 bilhões. Os projetos estão sendo desenvolvidos em diversas regiões gaúchas, como na Fronteira Oeste, Metade Sul, região Metropolitana de Porto Alegre, Litoral Norte e divisa com Santa Catarina.

O Consórcio Chimarrão (constituído pela CYMI Construções e Participações e pela Brasil Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia) venceu o lote 10 e a totalidade das obras demandadas foi entregue ainda no ano passado, informa a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann. Já o lote 11, de responsabilidade do grupo CPFL, fechou 2022 com 96% da execução finalizada. Esse empreendimento deverá ser concluído no primeiro trimestre de 2023.

Por sua vez, a previsão feita para o lote 12, da empresa Taesa, que possui 90% das obras avançadas, é de término no primeiro semestre. O lote 13, da Pampa Transmissão de Energia (companhia ligada ao grupo CYMI), com 88% dos trabalhos realizados, também deverá estar pronto nesse período. Por fim, o lote 14, sob a gestão da Neoenergia e que não fazia parte inicialmente dos projetos da Eletrosul, está com um progresso de 68% das obras e deve entrar totalmente em operação em 2024. A secretária detalha que esse empreendimento começou depois dos outros, tendo reformulado seu projeto ambiental.

Além desses complexos leiloados em 2018, Marjorie recorda que em 2019 e 2020 também houve certames de transmissão de energia que contemplaram linhas e subestações a serem feitas em solo gaúcho. No leilão 02/2019, a Isa CTEEP foi a vencedora do lote 1, enquanto no certame 01/2020 a empresa MEZ Energia ganhou a disputa pelos lotes 4 e 5 e a CPFL pelo 6. Conforme a secretária, todos esses lotes de obras têm previsão de entrega até 2024 e significam mais um aporte de cerca de R$ 1,7 bilhão em infraestrutura de transmissão de energia no Estado.

A entrada em operação de todos esses empreendimentos deixará no passado o problema criado com o atraso no planejamento energético do Rio Grande do Sul devido à necessidade da relicitação dos projetos da Eletrosul e a sua consequente postergação de conclusão. O Estado enfrentou restrições para ampliar a sua capacidade de geração de energia local, por causa de a limitações no seu sistema de transmissão para escoar essa produção.

A secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura salienta que esse cenário foi superado. “Hoje, a gente se coloca no mercado como um estado pronto para receber novos empreendimentos de geração, seja eólica, solar ou de outras fontes”, afirma Marjorie. Ela reforça que o Rio Grande do Sul volta a aparecer no radar das empresas que investem em produção de energia, por ter uma malha de transmissão estabelecida.

Hidrogênio Verde

Ainda na área de energia, o governo gaúcho marcou para 16 de fevereiro a divulgação do estudo contratado com a consultoria McKinsey & Company para mapear o potencial de produção e consumo de hidrogênio verde no Rio Grande do Sul. Em princípio, o evento acontecerá no Instituo Ling, em Porto Alegre. A secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, argumenta que o trabalho servirá para colocar o Estado como uma opção para os países que queiram investir nessa matriz renovável.

Obras de transmissão previstas no leilão de 2018 para o RS:

(*SE – Subestação de Energia, LT – Linha de Transmissão)

Leilão 04/2018 – Lote 10

Vencedor: Consórcio Chimarrão

Obras previstas: SE 525/230 kV Guaíba 3, SE 525/230 kV Candiota 2, LT Guaíba 2 - Guaíba 3, LT Guaíba 3 – Gravataí, LT Santa Vitória do Palmar 2 – Marmeleiro, LT Povo Novo - Guaíba 3, Marmeleiro 2 - Povo Novo, LT Nova Santa Rita - Guaíba 3, LT Candiota 2 - Guaíba 3 e Trecho de LT entre SE Guaíba3 e a LT Povo Novo - Nova Santa Rita

Extensão das linhas: 1.193 quilômetros

Investimento: R$ 1,922 bilhão

Leilão 04/2018 - Lote 11

Vencedor: CPFL

Obras previstas: SE Osório3, SE Vila Maria, SE Porto Alegre 1, Trecho de LT 230 kV Osório 3 – Osório 2 e Osório 2 - Lagoa dos Barros, LT Osório 3 - Gravataí 3, LT Porto Alegre 8 - Porto Alegre 1 (Subterrânea), LT Porto Alegre 12 (Jardim Botânico - Porto Alegre 1 - subterrânea), Trecho de LT entre SE Vila Maria e a LT Passo Fundo - Nova Prata 2.

Extensão das linhas: 85,4 quilômetros

Investimento: R$ 376 milhões

Leilão 04/2018 - Lote 12

Vencedor: Taesa

Obras previstas: SE Livramento 3 - com Compensação Síncrona, SE Maçambará 3, Seccionamento LT 230kV Maçambará/Santo Ângelo, LT 230 kV CS Livramento 3 – Alegrete 2, entrada de linha - SE Alegrete 2, LT 230 kV CS Livramento 3 - Santa Maria 3, entrada de linha - SE Santa Maria 3, LT 230 CS Livramento 3 - Cerro Chato, entrada de linha - SE Cerro Chato, entrada de linha - SE Livramento 2, LT 230 kV Livramento 3 - Maçambará 3

Extensão das linhas: 589 quilômetros

Investimento: R$ 610 milhões

Leilão 04/2018 - Lote 13

Vencedor: Pampa Transmissão de Energia S.A. (CYMI)

Obras previstas: SE Capivari do Sul (525/230 Kv), LT Capivari do Sul – Gravataí, entrada de linha - SE Gravataí, LT Capivari do Sul - Guaíba 3, entrada de linha - SE Guaíba 3, LT Capivari do Sul - Viamão 3, entrada de linha - SE Viamão 3

Extensão das linhas: 316 quilômetros

Investimento: R$ 749 milhões

Leilão 04/2018 - Lote 14

Vencedor: Neoenergia

Obras previstas: SE 525 kV Marmeleiro 2 - Compensação Síncrona , SE 230 kV Livramento 3 - Compensação Síncrona, LT 525kV Povo Novo - Guaíba 3, entrada de linha - SE Povo Novo, entrada de linha - SE Guaíba 3, LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2, entrada de linha - SE Capivari do Sul, entrada de linha - SE Siderópolis 2, LT 230 kV Siderópolis 2 – Forquilhinha, entrada de linha - SE Forquilhinha, entrada de linha - SE Siderópolis 2, LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, entrada de linha - SE Santa Maria 3.

Extensão das linhas: 738,5 quilômetros

Investimento: R$ 1,146 bilhão

Fonte: Sema.