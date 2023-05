Obrigatoriedade de visto para entrar no México gera problemas para brasileiros

O México passou a exigir desde 18 de agosto do ano passado o visto para cidadãos estrangeiros ingressarem no país. Desde então, os brasileiros que visitam o território mexicano precisam solicitar o visto com antecedência. A medida vale não só para quem entra via aeroporto, mas também por meio terrestre e nos portos. Dados apontam um declínio de 60% no número de brasileiros visitando o país desde que o visto passou a ser cobrado, causando um prejuízo de aproximadamente US$ 1 bilhão para as companhias aéreas e uma redução de 15% nos voos com destino ao México.

Marcelo Fantin, advogado especializado em Direito Internacional Empresarial, explica que o visto pode ser obtido de forma física ou eletrônica, mas mesmo assim há empecilhos, como a demora no agendamento. “É um processo burocrático e demorado, que afeta o plano de viagem, tanto no turismo de negócios quanto de lazer. O México é um país que se assemelha muito com o Brasil na questão burocrática e de lentidão das ações dos órgãos públicos. Quem quer visitar o país tem que se programar com uma certa antecedência pois as novas regras vão acabar sempre impactando na viagem”, alerta.

viajante deve procurar os consulados do México em São Paulo e no Rio de Janeiro, agendando horário para entrevista pelo site Quem faz alguma conexão durante viagem e permanece na área internacional de trânsito do aeroporto por menos de 24h não necessita ter visto. Já nos casos em que a pessoa sair do aeroporto e passar pelo serviço de imigração, a autorização será exigida. Para obter o documento, o, agendando horário para entrevista pelo site https://citas.sre.gob.mx

“O tempo de espera para conseguir o visto mexicano pode variar de acordo com a demanda de serviços do Consulado ou Embaixada, levando de alguns dias a semanas. Por isso, aconselho quem quer tirar o visto verificar com antecedência as informações para se programar”, aconselha Fantin. Outra crítica feita pelos turistas é em relação ao site para o envio das informações, pouco intuitivo para usuários menos experientes.

A proximidade das férias de julho reforça a orientação. O advogado lembra que é importante ficar atento às documentações necessárias para a viagem para evitar qualquer tipo de surpresa. Os documentos exigidos incluem passaporte, que deve ter validade mínima de 6 meses, o visto para permanência superior a 24h e os comprovantes financeiros. Além disso, é importante preencher os formulários, apresentar a passagem de volta e possuir um seguro de viagem.

viagens de urgência, é possível pedir o visto por meio do e-mail valor do visto é US$ 48,00, cerca de R$ 260,00 atualmente. A lista dos documentos necessários para obter o visto mexicano pode ser conferida no site Para, é possível pedir o visto por meio do e-mail [email protected] escrevendo a palavra VISA URGENTE no campo “Assunto”, indicando o motivo da urgência, data de viagem e nome das pessoas que solicitam visto mexicano. A Embaixada do México reforça que as viagens de turismo não são consideradas caso de urgência. O, cerca de R$ 260,00 atualmente. A lista dos documentos necessários para obter o visto mexicano pode ser conferida no site https://embamex.sre.gob.mx/brasil/index.php/inicio

Casos em que não é exigido visto mexicano

Brasileiros ou cidadãos de outras nacionalidades que viajam ao território mexicano e tenham visto válido e vigente do Canadá, Estados Unidos da América, Japão, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte ou qualquer um dos países que compõem o Espaço Schengen;

Documento que comprove residência permanente no Canadá, Estados Unidos da América, Japão, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, qualquer um dos países que compõem o Espaço Schengen, bem como os países membros da Aliança do Pacífico (Chile, Colômbia e Peru);



Turistas que viajam por mar em navios de cruzeiro, podem ficar até 7 dias sem visto no porto de chegada.

Alguns lugares para conhecer no México

Cidade do México

Centro Histórico e Zócalo

Museu Frida Kahlo

Museu Nacional de Antropologia

Sítios arqueológicos

San Juan Teotihuacan - Conhecida pelas pirâmides astecas

Praias