Entrevista de visto no consulado dos EUA em Porto Alegre demora duas semanas

Viajar para os Estados Unidos é um sonho para muitos brasileiros. Porém, o primeiro passo para entrar no país, além de tirar o passaporte, é conseguir o visto norte-americano. Em Porto Alegre, a assessoria do Consulado-geral dos Estados Unidos informa que o tempo de demora para a entrevista de visto para estudantes, intercâmbio e trabalhadores temporários é inferior a duas semanas. Já a espera para a renovação de vistos de turismo e negócios é de aproximadamente um dia. Segundo o Consulado de Porto Alegre, em todo o Brasil, em 2022, foram processados 15% mais vistos de turismo e negócios do que no mesmo período pré-pandemia. O consulado em Porto Alegre teve um aumento de 33% na emissão de vistos da mesma categoria no mesmo intervalo. Para consultar prazos de visto, o solicitante pode acessar o site travel.state.gov onde poderá buscar por tipo de visto e posto emissor.

A representação diplomática norte-americana que funciona na avenida Assis Brasil, no bairro Passo D'Areia, em Porto Alegre, destaca a importância de os solicitantes verificarem, antes de tudo, se são elegíveis para a renovação de visto sem necessidade de entrevista, o que reduziria significativamente o tempo de espera para a retirada do primeiro visto. Hoje, a estimativa do consulado em Porto Alegre é que cerca de 25% das pessoas que marcam entrevistas poderiam se qualificar para renovação. Depois da entrevista de visto, se a solicitação for aprovada, a devolução do passaporte do solicitante com o visto ocorre em até 10 dias. Além disso, as seções consulares adicionam regularmente novos horários para agendamento, e disponibilizam os que foram cancelados por outros candidatos. Como resultado, muitos solicitantes podem reagendar sem custo adicional.

A taxa para o visto para turismo e negócio, é de US$ 160. As categorias de visto e os custos podem ser conferidos no site do consulado site da instituição



É obrigatório que o solicitante traga uma foto impressa para o agendamento (uma foto por solicitante), de acordo com as regras a seguir: tamanho 5x5cm ou 5x7cm, com fundo branco, sem óculos, sem mostrar os dentes e tirada há, no máximo e seis meses. Mais informações no site da representação diplomática O Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre afirma que longos tempos de espera para retirar o visto de turista pela primeira vez, em função da demanda reprimida da pandemia Covid-19, podem ser frustrantes, mas ressalta que está "trabalhando para aumentar a capacidade de processamento de vistos de turismo". A representação diplomática destacou que está contratando e treinando novos funcionários e que foi ampliado para 48 meses o período para que solicitantes renovem seus vistos de não-imigrante sem a necessidade de uma entrevista. A embaixada dos Estados Unidos e os consulados no Brasil estão em segundo lugar entre os países que mais receberam solicitações de visto no mundo em 2022.A taxa para o visto para turismo e negócio, é de US$ 160. As categorias de visto e os custos podem ser conferidos no. A documentação necessária para a entrevista, de acordo com a categoria do visto solicitado, pode ser verificada noÉ obrigatório que o solicitante traga uma foto impressa para o agendamento (uma foto por solicitante), de acordo com as regras a seguir: tamanho 5x5cm ou 5x7cm, com fundo branco, sem óculos, sem mostrar os dentes e tirada há, no máximo e seis meses. Mais informações