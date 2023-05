Fadergs auxilia no preenchimento da declaração do IRPF 2023

A fim de ajudar os contribuintes a acertar as contas com a Receita Federal dentro do prazo, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Fadergs irá estender o horário de atendimento no próximo sábado (27) até as 15h, com início às 9h. A assessoria, que ocorre na sede da Centro Universitário (rua Marechal Floriano, nº 185, em Porto Alegre), auxilia no preenchimento das informações do IRPF.



O serviço é realizado por alunos da instituição, que passam por uma capacitação da Receita Federal e são supervisionados pelos professores. “É um trabalho que visa beneficiar tanto a sociedade, possibilitando atendimento gratuito a quem não tem acesso, quanto os estudantes, que podem chegar no mercado de trabalho com essa vivência e desenvolvendo suas soft skills desde o início da graduação”, comenta o professor e coordenador do NAF da Fadergs, Cláudio Santos.



Neste ano, a Receita Federal possibilita o uso da declaração pré-preenchida desde a abertura do período de entrega. “A medida facilita o processo de declaração e evita erros na hora de inserir os dados, já que informações referentes a rendimentos já estão tabuladas na Receita”, explica Santos.



Outra novidade de 2023 está na restituição. Os contribuintes que optarem pelo uso da declaração pré-preenchida ou pelo recebimento do valor devido via Pix, exclusivamente com chave CPF, terão prioridade para serem restituídos.



Até o dia 31, data final para a entrega da declaração, também é possível tirar dúvidas pelo email [email protected] e Whatsapp (51) 98037826.