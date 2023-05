Presidente da Petrobras estará nesta sexta-feira ao Rio Grande do Sul

Jefferson Klein

Começa nesta sexta-feira (26) a agenda que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, cumprirá no Estado (a primeira vinda do dirigente ao Rio Grande do Sul no comando da estatal). No dia inicial da sua visita, o dirigente irá até a refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas, e também terá uma reunião com o presidente da Fiergs, Gilberto Petry, e vice-presidentes da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, na sede da entidade, em Porto Alegre.