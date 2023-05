Plataforma exclusiva para indústria calçadista é lançada na SICC 2023

Com acesso exclusivo para a indústria, os fornecedores podem conferir, antes de vender seus produtos ao varejo, o histórico de bons pagadores dos lojistas, que é baseado tanto no comprometimento financeiro atual quanto futuro dos compradores. Os dados são coletados a partir de todos os municípios brasileiros, então, caso o fornecedor queira expandir os negócios, é possível conferir a situação em cada região do País.“É um produto que foi relançado, totalmente digitalizado. Antes era um processo manual, agora é um sistema ERP. É uma ferramenta fundamental para a gestão de crédito da indústria calçadista”, explicou o presidente da ACI, Diogo Leuck.Além disso, a partir das informações, o fabricante pode analisar a conjuntura das regiões para as quais costuma negociar e perceber as principais tendências, com a proposta de facilitar o planejamento comercial. “Se uma região tem um histórico de compra e agora está diminuindo, eu posso comparar com o PIB do local. Será que tem relação? Posso também descobrir o que está acontecendo, será que está tendo mais importação naquela região, exportação de outro local?”, ponderou Leuck.Outra novidade, que não era possível no antigo 3C, é a disponibilização dos dados demográficos e mercadológicos, que destaca o potencial de consumo, o perfil de público e os tipos de produtos, entre outros indicadores relevantes de cada uma das cidades. Com isso, os fabricantes podem identificar, a partir de dados, insights e estratégias para alavancarem as vendas. A atualização das informações creditícias é feita diariamente e as indústrias têm acesso ilimitado a consultas de informações. O serviço pode ser contratado a partir de R$ 350.“Isso ajuda o empresário na hora de considerar uma oportunidade de negócio. Digamos que eu queira lançar um calçado para criança focado no esporte, qual é a melhor a região para isso? Como está o consumo de calçado nessa região? Com a inteligência de dados, eu consigo ter a resposta”, exemplificou o presidente do ACI.