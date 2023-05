Segundo dia de SICC repete movimento intenso e supera expectativa de expositores

Bárbara Lima, de Gramado

as negociações têm superado as expectativas de algumas marcas, que apostam nos lançamentos e nas exportações para expandir os negócios. No segundo dia da 30ª edição do Salão Internacional do Couro e do Calçado, ontem, a movimentação seguiu intensa nos pavilhões do Serra Park em Gramado. Com expectativa de 13 mil visitantes durante toda a feira, o dia foi de otimismo entre os expositores ede algumas marcas, que apostam nos lançamentos e nas exportações para expandir os negócios.

Esse é o caso da Bottero, que espera vender 80 mil pares para o mercado externo durante a SICC, o que representa um aumento de 10% em relação ao ano passado. No topo da lista dos países que mais compraram da marca estão Chile, Costa Rica e Equador. Para a Bebecê, a exportação também está na mira dos bons resultados. "Aumentamos nosso trabalho na exportação. Ontem foi espetacular, nossa coleção está muito bem aceita entre os clientes. Eles estão vindo e comprando mais", refletiu o presidente Analdo Moraes.

A gerente de produto e estilo da Usaflex, Lethycia Schulter, afirmou que a movimentação no primeiro e segundo dia foi muito boa no estande. "Os dois primeiros dias são os principais, ficamos muito contentes com o movimento de ontem. Trabalhamos com oito lançamentos anuais, mas esse é um dos maiores de verão, então a expectativa é muito grande, pois trazemos muitas novidades", explicou.

Além disso, ela ressaltou que outra resposta desejada e que está sendo superada é a aprovação dos clientes em relação aos produtos. "Está superando as expectativas. A Usaflex tem um DNA muito forte, mas hoje as pessoas enxergam que atendemos vários estilos. Estamos evoluindo em termos de tecnologia, então vemos as pessoas comentando e isso torna real o que estamos tentando fazer", enfatizou.

Para a marca de calçados infantis Pampili, além das negociações, o SICC é um importante momento de relacionamento com o cliente. "Comparando com outras feiras, estamos muito felizes. É sempre positivo para gente, agrega muito o contato com os clientes nacionais e internacionais. A gente sabe que a feira traz o cliente para conhecer o nosso produto, para quem não conhece. É um movimento importante e estamos felizes", considerou a head de marketing da marca, Sammiyra Cantazaro.

A empresa centenária de Novo Hamburgo, mas com sede atual em Sapiranga, Jacob, conhecida pela fabricação de calçados masculinos, está de cara nova e apostando em novos públicos para expandir. Uma dessas inovações foi feita pela Kildare, marca do grupo, que lançou no Salão Internacional de Couro e Calçado 2023, uma coleção de sapatos femininos inédita, além de uma coleção assinada com o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho.

"A coleção do Ronaldinho é de alto impacto para o setor. Está vendendo até acima das expectativas e estamos vendendo a todo momento. Fizemos pesquisa, reformulamos a marca, e isso está sendo refletido aqui na feira", avaliou a diretora de mercados da marca, Vanessa Ferrari. O processo com o Ronaldinho para a criação dos 18 modelos de sapatos levou cerca de três meses. "Foi rápido porque nós entendemos o Ronaldinho", explicou.

Apesar da marca ser de origem masculina, a empresa tem focado no público feminino nesta edição do SICC. "Somos, antes de tudo, uma empresa de moda e o mercado feminino está muito alinhado à moda." Por isso, a Kildare lançou sapatos feitos com material sustentável, buscando aliar conforto e visual, e tem surpreendido os compradores tradicionais e até as próprias expectativas da marca em relação à recepção do público. "Está melhor do que o esperado. As vendas do feminino estão equiparadas com as do masculino", contabilizou Vanessa.

Depois de ter sido comprada pela Dream no final de 2022, a Jacob tem expandido e buscado novos mercados, inclusive em outros estados. Com investimentos em maquinário e tecnologia a Jacob deve dobrar de tamanho até o final do ano, passando a produzir mais de 10 mil pares de calçados diariamente - entre private label (marca do cliente) e a marca Kildare. A estimativa, de acordo com a direção, é de que até o final do ano sejam gerados, pelo menos, 240 novos postos de trabalho na empresa.

"Estamos estudando a expansão em outros estados que oferecem boas oportunidades, mas o primeiro passo é consolidar a presença aqui no Rio Grande do Sul", afirmou a diretora de mercados da Kildare.