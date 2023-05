Com foco no mercado interno, SICC projeta resultado positivo em 2023

Bárbara Lima

A indústria gaúcha de calçados sofreu uma queda nas exportações no primeiro trimestre deste ano (-4% na receita e -11% no volume), segundo dados da Associação Brasileira de Calçados (Abicalçados). Apesar disso, o primeiro dia da 30ª edição do Salão Internacional do Couro e do Calçado (SICC), nesta segunda-feira (22), foi de movimento intenso no Serra Park, em Gramado, na Serra Gaúcha, e o clima para negócios é de otimismo entre expositores, com foco no mercado interno.A diretora de relacionamento da Merkator Feiras e Eventos, empresa que é promotora do SICC, Roberta Pletsch, considera que a queda nas exportações é um processo normal. “Os países ricos estão enfrentando inflação, guerra e agora a China voltou à produção depois da pandemia. Então, nossa exportação vai cair, mas o mercado interno vai crescer, isso é importante “, ponderou. A expectativa, ainda conforme a Abicalçados, é que o setor calçadista tenha um crescimento de até 1,7% este ano. Ao comparar o crescimento do setor com o PIB brasileiro (em torno de 1%), a diretora de relacionamento acredita que o crescimento do setor coureiro-calçadista é “muito bom”.Segundo o diretor da Merkator Feiras e Eventos, Frederico Pletsch, esta é a primeira vez que a feira bateu 99,99% de área vendida. Ele ressaltou a presença de expositores internacionais, com mais de 20 expositores de Portugal e Espanha. “Internacionalizamos a feira”, constatou. O evento tem 350 expositores de mais de 35 países. A expectativa é receber 3 mil visitantes até o encerramento na quarta-feira (24).Lançamentos primavera/verão atraem lojistas do setorNa Piccadilly, a atração principal da estação primavera/verão é a coleção em colaboração com a licenciadora Mattel para os sapatos da Barbie, que devem começar a chegar em junho às lojas. De acordo com a gerente de marketing da marca, Thaís Carminato, a parceria se deu pelas afinidades da marca com a história da boneca. “A coleção é assertiva, vai ser um verão incrível. Esperamos resultados ainda melhores”, projetou.Já na Calçados Femininos Bottero, a expectativa é de um crescimento de 10% em relação à 2022, quando a marca vendeu 200 mil pares na feira. Além disso, a empresa lançou, no evento, a primeira linha de bolsas para venda nas multimarcas. Segundo a diretora comercial da Slides&CO, Amábile Reichert, o networking da feira é um ponto positivo. “Já tinha vindo como visitante, este ano é a primeira vez que estou expondo. A expectativa é muito boa, estou conhecendo muitas pessoas”, contou. Programa focado no setor calçadista vai levar varejistas a NRF 2024Anunciado na abertura do SICC 2023, o programa Vamo Experience - NRF (National Retail Federation) 2024 vai levar à Nova Iorque, maior feira de Varejo do mundo, os empresários do setor calçadista com curadoria específica para a área. Segundo a gerente de marketing da Merkator, Mariana Ostjen, a ideia é levar informação aos lojistas. “O setor verá como aplicar o que se aprende na NRF, porém na realidade calçadista”, disse.A expectativa, inicialmente, é fechar um pacote com 30 lojistas. O programa também inclui visitas guiadas a lojas de calçados em Nova Iorque e descontos exclusivos para famílias.