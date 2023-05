Leite e direção da Aegea se reúnem para debater investimentos em saneamento no RS

Representantes do Grupo Aegea, vencedor do leilão da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), foram recebidos nesta terça-feira (23) pelo governador Eduardo Leite para discutir o andamento do processo de privatização da estatal e os investimentos projetados a curto e médio prazos.No encontro, os executivos apresentaram ao governador e ao procurador-geral do Estado, Eduardo da Costa, a perspectiva de investir, até o fim do ano, mais de R$ 1 bilhão em melhorias no saneamento básico do Estado. O montante representa mais do que o dobro dos investimentos feitos nos últimos anos. A partir de 2024, o aporte anual deve chegar a R$ 1,5 bilhão.