Fenasul Expoleite termina com R$ 4,6 milhões em vendas

Com um desfile festivo dos grandes campeões de diversas espécies e raças de animais, a 17ª Fenasul e 44ª Expoleite encerrou cinco dias de atividades no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, neste domingo (21). O evento, que congregou mostra de criadores, competições de produtividade, rodeio, além de palestras, shows e representantes da agroindústria familiar, recebeu em torno de 100 mil pessoas entre os dias 17 e 21 de maio. A feira de Esteio registrou vendas na ordem de R$ 4,6 milhões.O presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), Marcos Tang, afirmou em seu discurso que os produtores e seus animais são as maiores autoridades da Fenasul Expoleite. "Os campeões do concurso leiteiro e da morfologia não foram feitos na feira, mas em casa com o trabalho de toda a família desses produtores, desde que cada um desses animais nasceu", enfatizou.O dirigente finalizou sua fala afirmando que essa Fenasul Expoleite foi a maior já realizada até agora. "Nós arrumamos um problema bom. Quero ver fazer uma Fenasul Expoleite, uma multifeira, Rodeio e Cursos técnicos da Agptea, maiores do que essas. E para o ano que vem temos data, de 15 a 19 de maio, e temos local", pontuou.O secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes, ressaltou que a feira é importante local para conhecer o que há de melhor no Rio Grande do Sul e tem grande potencial de crescimento. "A Fenasul Expoleite demonstra a força do agronegócio gaúcho e destaca o trabalho de homens e mulheres que se dedicam diariamente para a produção leiteira. Há também o melhor da genética, os eventos culturais, a Multifeira, que engrandecem ainda mais esse evento", afirmou.A Fenasul Expoleite contou com a participação de 32 agroindústrias familiares, com um faturamento de R$ 252 mil. Para o vice-presidente da Fetag-RS, Eugênio Zanetti, "foi uma grande feira, pois, além de proporcionar oportunidades de comercialização, troca de experiências e de tecnologias, mostrou a força do setor leiteiro, valorizando as pessoas que se dedicam à atividade e fazem do Rio Grande do Sul um dos grandes produtores de leite do Brasil. Também destacamos a sempre marcante presença das agroindústrias familiares, que mais uma vez trouxeram excelentes produtos para o público visitante".O presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), João Francisco Bade Wolf, também enalteceu o evento. "Animais maravilhosos e seus criadores. Vocês são as estrelas dessa festa", disse Wolf. O dirigente informou, ainda, que para 2025 já existe um trabalho sendo feito para que aconteça junto à Fenasul Expoleite uma Exposição Internacional do Hereford e do Braford.O diretor administrativo da Farsul, Francisco Schardong, destacou o trabalho dos produtores, lembrando que muitos segredos da atividade "não se aprende nos bancos escolares, mas no costado dos pais com os filhos, como vemos muitos casos aqui", comentou. Ele comparou a situação do leite ao do arroz e os classificou como os primos pobres da cesta básica porque ambos possuem taxas aplicadas à produção, gerando milhões de reais que não retornam aos produtores. Já para o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, a Fenasul, Expoleite e Multifeira promovem a integração do que há de melhor no Estado, tanto no campo quanto na cidade. "Estou aqui hoje para render nossa homenagem à capacidade que esses homens e mulheres têm de alimentar as mesas de quem vive em nosso Estado e País", afirmou.A Fenasul Expoleite de 2023 foi uma promoção da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e da Gadolando, com co-promoção de Farsul, Febrac, Fetag-RS e Prefeitura de Esteio.