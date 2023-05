Animais chegam ao Parque de Exposições Assis Brasil para 17ª Fenasul e 44ª Expoleite

Eram 6h15min de segunda-feira quando Paulo Ferrabolli, da Granja Ferrabolli, município de Anta Gorda, chegou ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, para participar da 17ª Fenasul e 44ª Expoleite. Ele foi o primeiro e trouxe 14 exemplares da raça Holandesa. A partir de hoje, o ingresso dos animais ocorre das 8h às 20h no Portão 8. A feira acontece de 17 a 21 de maio, com entrada gratuita, e contará com 1.237 animais inscritos.

Haverá gado leiteiro - raças Holandesa (165), Jersey (187), Gir Leiteiro (37), Girolando (7); bubalinos (14); equinos - Mangalarga Paulista (60) e Percheron (3); coelhos (84); coelhos filhotes para venda (180); e, na Feira de Terneiros, Terneiras e Vaquilhonas, participam 500, todos gado de corte.

O comissário-geral da feira, que coordena a Exposição de Animais, zootecnista da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Pablo Charão, afirma que os promotores estão com boa expectativa, porque haverá duas exposições nacionais durante o evento: a Exposição do Gado Holandês e a do Gado Jersey. "O gado Jersey nunca veio com tantos exemplares assim (187), muitos de Santa Catarina. Estamos esperando um bom movimento de negócios e que o público venha conhecer o que há de melhor na genética dos animais".

Charão acrescenta que ainda acontecerá o 9º Rodeio Fenasul; a Multifeira, da Prefeitura de Esteio, com apresentações artísticas, shows e feira de artesanato; e a participação da agricultura familiar com 32 expositores.

O fiscal estadual agropecuário e médico veterinário da Seapi, Jonas Coruja Cardoso, que coordena a Defesa Sanitária da Fenasul, explica que a equipe é composta por 10 médicos veterinários e técnicos agrícolas que recepcionam os animais. "Fazemos a avaliação clínica para ver se estão livres de doenças infecto-contagiosas e parasitárias. Até o momento já foram recebidos mais de 50 bovinos de leite, todos livres de brucelose e tuberculose, com a Guia de Trânsito Animal (GTA) em dia. Esperamos manter elevado o nível de sanidade animal, como é de costume", frisa Cardoso.

Paulo Ferrabolli trabalha com a esposa e o filho na propriedade de 65 hectares, que possui 210 cabeças de gado leiteiro, entre vacas e novilhas, algumas já premiadas em exposições. Há dez anos, os animais são melhorados geneticamente. "A gente cuida muito da sanidade e da alimentação deles, com uma boa ração, silagem, casca de soja, caroço de algodão e feno", explica.

Ele conta que Sali é uma vaca vitalícia (aquelas que ultrapassam a marca dos 100 mil litros produzidos ao longo da vida). "A nossa produção é de 3.400 litros de leite por dia", diz o produtor, que participou pela primeira vez da Fenasul em 2015, mas já participa de outras feiras como a Expointer há mais tempo.

O segundo a chegar ao Parque, às 7h, foi Gelson Garzella, da Granja Garzella, de Catuípe, com 12 vacas também da raça Holandesa. Segundo ele, a propriedade, de 55 hectares, existe há nove anos, mas como Granja Garzella há dois anos. Possui 280 animais, sendo 120 vacas em lactação, e uma produção aproximada de 5.100 litros por dia. O foco da granja é produção e melhoramento genético. "Trabalhamos com qualidade e não com quantidade", esclarece Garzella. "Temos oito funcionários que fazem o trabalho das três ordenhas do dia. E há vacas premiadas, como a Reservada Grande Campeã da Expointer de 2020. Os nomes dos animais variam. Temos a Keith, a Soberana, a Preta Gil, a Beleza, entre outras".

A Fenasul Expoleite é uma realização da Secretaria da Agricultura, da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag) e da Prefeitura de Esteio.