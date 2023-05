Boletim Focus reduz previsão da inflação de 6,03% para 5,8% em 2023

Agência Brasil

A previsão do mercado financeiro para a inflação oficial do País, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), recuou de 6,03% para 5,8% este ano, de acordo com o Boletim Focus desta segunda-feira (22). A pesquisa é divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC) com a expectativa das instituições financeiras para os principais indicadores econômicos.