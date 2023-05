Obras da PCH Tio Hugo passam de 90% de avanço e devem ser concluídas em agosto

Estão em estágio final os trabalhos para terminar a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Tio Hugo, que está sendo construída pela Coprel, entre os municípios de Tio Hugo e Ibirapuitã, no Rio Jacuí. Conforme o engenheiro e facilitador da área de geração da cooperativa, Marcos Eidt, o atual avanço das obras está na ordem de 93% e a conclusão da usina deverá ocorrer em agosto.

LEIA MAIS: Coprel anuncia nova identidade visual em ano de recorde de faturamento

Ele detalha que agora o projeto se encontra na fase de finalização da obra civil e para a liberação do enchimento do reservatório da hidrelétrica serão apresentados relatórios que dizem respeito a questões como segurança de barragem entre outras para a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Após a liberação do enchimento do reservatório, um dos procedimentos a serem feitos são os testes de máquinas para depois a planta entrar em operação.

Com as obras do complexo, foram gerados em torno de 250 empregos diretos e 500 indiretos. Paralelamente à usina, para escoar a energia da unidade, a Coprel está instalando duas subestações. O investimento total nesses complexos de geração e transmissão, informa Eidt, passa dos R$ 120 milhões.

geração da PCH Santo Antônio do Jacuí , que também será implementada pela cooperativa na região. A PCH Tio Hugo, que terá uma capacidade instalada de 10,1 MW (o que equivale a cerca de 0,25% da demanda média de energia dos gaúchos), comercializou sua geração em um leilão A-3 (três anos para a entrega da energia) promovido pelo governo federal em 2021. “A gente conseguiu viabilizar o empreendimento porque conseguimos colocá-lo no certame, com o PPA (contrato de compra e venda de energia) qualquer banco te financia”, explica Eidt. O engenheiro adianta que, futuramente, o reforço no sistema de transmissão ainda contribuirá para escoar a, que também será implementada pela cooperativa na região. A PCH Tio Hugo, que terá uma(o que equivale a cerca de 0,25% da demanda média de energia dos gaúchos), comercializou sua geração em um leilão A-3 (três anos para a entrega da energia) promovido pelo governo federal em 2021. “A gente conseguiu viabilizar o empreendimento porque conseguimos colocá-lo no certame, com o PPA (contrato de compra e venda de energia) qualquer banco te financia”, explica Eidt.

Pelas regras do leilão, a energia da PCH Tio Hugo teria que ingressar no sistema elétrico interligado nacional (SIN) apenas em janeiro de 2024. Como a usina será concluída antes do prazo, até chegar essa data, a Coprel pretende vender alguma geração para o mercado livre (ambiente constituído por grandes consumidores, como shopping centers e indústrias, que podem escolher de quem vão comprar a energia).

O reservatório da PCH Tio Hugo ocupará 111 hectares e, no entorno desse espaço, a área de proteção e de recuperação ambiental será de 205 hectares. As duas áreas somadas representam mais do que cerca de nove parques da Redenção, em Porto Alegre. A Coprel também construirá no rio Jacuí a PCH Santo Antônio do Jacuí. Esse empreendimento foi um dos vencedores do leilão A-4 (quatro anos para disponibilizar a energia), que ocorreu no ano passado.

Eidt adianta que a ideia é começar as obras da usina no início de 2024 para gerar energia até janeiro de 2026. A estrutura, que terá uma potência de 5,2 MW, já conta com licença ambiental de instalação e deverá absorver um investimento de aproximadamente R$ 55 milhões.