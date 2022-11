Coprel anuncia nova identidade visual em ano de recorde de faturamento

de Ibirubá

A cooperativa gaúcha Coprel fechará 2022 com importantes resultados a celebrar. A associação, além de lançar sua nova marca, deverá finalizar o ano com o maior faturamento da sua história, cerca de R$ 635 milhões. Entre os segmentos que o grupo atua estão a distribuição e a geração de energia e a de Telecom, com o fornecimento de ligações de internet.

De acordo com o presidente da Coprel, Jânio Vital Stefanello, a perspectiva é de um incremento de 17%, em relação a 2021, que já tinha representado o melhor desempenho da cooperativa. Ele ressalta que o crescimento do consumo brasileiro de energia está na ordem de 1,5%, enquanto na área de atendimento da Coprel esse percentual fica na casa dos 10%.

O dirigente explica que o agronegócio está puxando muito esse incremento da demanda energética na região de abrangência da cooperativa. Atualmente, com o fornecimento de energia ou pelo segmento de Telecom (internet), a Coprel alcança 75 municípios e 102 mil famílias. O patrimônio líquido da cooperativa é hoje na ordem de R$ 648 milhões. Além da evolução dos resultados financeiros em 2022, a Coprel projeta aumento da sua capacidade de geração de energia para os próximos anos.

A meta da Coprel é incrementar a sua capacidade de produção de energia, com fontes limpas e renováveis, em 132% até 2025. "O cooperativismo é a melhor forma de impulsionar o desenvolvimento sustentável", enfatiza o Stefanello.

No momento, a cooperativa possui, conforme o dirigente, em torno de 60 MW (cerca de 1,5% da demanda média de energia elétrica do Rio Grande do Sul) em capacidade instalada, em empreendimentos próprios e com parceiras.

Dois projetos de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) contribuirão, muito em breve, para elevar o volume de geração da Coprel. A PCH Tio Hugo, que possui uma potência de 10,9 MW e absorverá um aporte de cerca de R$ 80 milhões, deve entrar em operação até maio do próximo ano. Já a PCH Santo Antônio do Jacuí, que deve produzir energia até 2025, contará com um investimento de cerca de R$ 40 milhoes e deve acrescentar mais em torno de 5 MW de capacidade para a cooperativa. Ambas usinas ficarão situadas no rio Jacuí.

Stefanello acrescenta ainda que a Coprel estuda ingressar no segmento da geração eólica. "Estamos olhando projetos na região Sul (do Estado) para tentar entrar em leilões", frisa o dirigente. Já na área de distribuição de energia, a cooperativa possui hoje 183 mil postes instalados, sendo 97% deles de concreto. A meta da associação é chegar a 100% dentro de dois anos.

Com 54 anos de atividade a Coprel também resolveu mudar sua apresentação ao mercado. "Chegou o momento de repensarmos e reorganizarmos a nossa identidade visual", afirma Stefanello. Nesta quinta-feira (24) o grupo apresentou sua nova marca em solenidade realizada na sede social da cooperativa, em Ibirubá, na região do Alto Jacuí.

O presidente da Coprel ressalta que o grupo possui muitas empresas sob o seu guarda-chuva, e a nova identidade tem como foco simbolizar todos os negócios, produtos e serviços em uma só marca Coprel, mantendo submarcas nos segmentos de Energia, Telecom e Soluções. A imagem que chama a atenção na nova identidade é a letra C, formada por círculos que representam o cooperativismo, seus vários associados, comunidade e clientes. Toda a identidade visual da cooperativa em materiais digitais, impressos e audiovisuais, comunicados, veículos, uniformes, placas e outdoor será atualizada em um processo que deve se estender por até seis meses.