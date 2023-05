Aplicativo usa Inteligência Artificial para montar roteiros turísticos

O Gramado Blog, especializado em turismo da Serra, desenvolveu uma tecnologia para otimizar as informações sobre roteiros de viagem na região e em destinos turísticos do Brasil e em outros países. A plataforma, denominada Roterin, tem como premissa disponibilizar ao viajante informações sobre o destino, como um guia turístico, e utiliza Inteligência Artificial (IA) para elaborar as dicas.

O Roterin foi criado por Lucas Castilhos após uma viagem pela Europa em abril do ano passado com a família. “Viajamos eu, minha esposa grávida, nosso bebê de 1 ano, a minha mãe, que é idosa, a minha sogra e os tios da minha esposa, um grupo bem diverso. Fazer o roteiro da viagem ficou a cargo meu e da minha esposa e a gente teve bastante dificuldade. E aí o que era para ser uma coisa prazerosa, acabou ficando bem cansativo, porque a gente precisava fazer um roteiro que atendesse a todo o grupo, e também que respeitasse o orçamento de todo mundo”, conta o CEO.

O desejo de ter alguma plataforma em que colocasse o destino, as datas da minha viagem, quanto teria para gastar, locais que poderiam ser visitados, se os acompanhantes seriam crianças ou idosos, por exemplo, e receber um roteiro pronto, com itinerário do dia a dia e que pudesse editar a qualquer momento deu origem ao Roteirin.

Em junho de 2022, Castilhos começou a elaborar o projeto, junto com a equipe do Gramado Blog. Ele explica que a ferramenta é intuitiva e fácil de usar, bastando o usuário selecionar o destino, inserir algumas informações básicas. A partir daí será gerado o roteiro personalizado, que leva em conta as considerações feitas pela pessoa e as preferências citadas por ela.

Inicialmente, o Roterin disponibilizava roteiros em Gramado, mas foi expandindo até chegar a mais de 60 destinos, entre nacionais e internacionais. O app gratuito pode ser baixado nas lojas de aplicativos da Apple e da Android. A primeira versão entrou no ar em novembro, e até esta sexta-feira (19) já contabiliza 103.700 downloads.

Além do itinerário com os passeios diários, que ajuda a economizar dinheiro e tempo, o app tem várias funcionalidades, como um check list de viagem que lembra o que deve ser levado e o que precisa comprado com antecedência já com os links de locais. Nas informações sobre as atrações, há o preço, o tempo médio e visita e também sugestões de restaurantes próximos. O roteiro pode ser editado a qualquer momento e compartilhado com os acompanhantes da viagem.

Castilhos diz que a IA é uma área bem ampla e com diversas divisões. Para fazer o Roteirin é usado um algoritmo para a tomada de decisão, pois são muitos dados envolvidos, tanto dos locais e atrativos quanto as informações que o turista vai inserir (datas, horários, orçamentos, perfil etc). “No Roterin não existe roteiro pronto, todo roteiro é feito exclusivamente para aquele usuário. Um roteiro que levaria dias para ser feito, com nosso algoritmo é entregue em 3 segundos. Toda essa ferramenta, essa inteligência por trás do negócio, foi desenvolvida internamente pelo nosso time”, garante o CEO da Roterin.

Para saber mais sobre a plataforma Roterin, basta acessar www.roterin com.