Piratini e Shein buscam aproximação para parcerias na indústria da moda do RS

O primeiro contato acontece cerca de um mês após o anúncio do governo federal que acabava com a isenção tarifária de compras até US$ 50 Na tarde desta segunda-feira (15), o governador Eduardo Leite se reuniu com a gigante chinesa Shein para uma possível aproximação entre o Estado e a empresa de vestuário, que pretende investir pesado no Brasil nos próximos anos. Também estiveram na reunião a deputada federal Any Ortiz, responsável por articular o encontro, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.. Com a polêmica, no entanto, o governo recuou dias depois da medida. Já a empresa firmou uma série de compromissos com o Ministério da Fazenda, como a nacionalização das vendas com produtos feitos no Brasil.

A ideia da multinacional, junto com o governo do Rio Grande do Sul, a partir de agora, é realizar reuniões de caráter técnico para identificar mais a fundo os potenciais de parcerias na indústria da moda. Segundo a deputada federal Any Ortiz – que já estava em contato com a Shein por ser presidente da Frente Parlamentar Pela Mulher Empreendedora e trabalhar em conjunto com a empresa em outros projetos – a marca, até esta segunda-feira, não havia procurado ou sido apresentada ao Estado para aproximação. "A Shein está buscando estados estratégicos para investir nos fornecedores nacionais, então foi produtivo esse encontro", explicou Any.

Na ocasião, foram abordados temas como o protagonismo gaúcho no setor de malhas e na indústria coureiro-calçadista. "A marca reconheceu a qualidade dos fornecedores gaúchos", ponderou Any. Ela destacou também as possibilidades na fabricação de moda íntima e de jeans, que são produtos de grande procura na plataforma asiática. "Além disso, o Rio Grande do Sul é um ponto estratégico em relação a outros países da América Latina, como Uruguai e Argentina. Seria importante trazer parte do investimento da empresa para cá", considerou a deputada federal.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, avaliou como positiva a primeira aproximação. "Foi uma reunião inicial para que se dê início a um futuro relacionamento. Agora, o Estado vai avaliar como pode se consolidar essa parceria", observou. O secretário destacou também que não há perspectiva de construção de fábrica no Estado, mas de aproveitamento das fábricas já existentes.

Segundo informações da Agência Brasil, a Shein pretende nacionalizar, em quatro anos, 85% das vendas e prevê a geração de 100 mil empregos no Brasil. A informação consta em carta de compromisso enviada pela gigante asiática ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e, de acordo com a matéria, foi confirmada pelo próprio titular da pasta após reunião com representantes da empresa ocorrida no último dia 20 de abril, em São Paulo.