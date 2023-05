Estudantes universitários têm nova opção de moradia na Capital

Com um investimento de R$ 60 milhões, a empresa Uliving inaugurou na semana passada, em Porto Alegre, a primeira fase do projeto voltado para a moradia de estudantes de universidades públicas e privadas. Estão sendo disponibilizados aos alunos 100 apartamentos de um total de 337. O restante, 237, segundo a Uliving, será inaugurado no primeiro semestre de 2024.

O novo empreendimento Uliving Student Housing está localizado no bairro Bom Fim e tem a proposta de atender principalmente os alunos das universidades Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e de Ciências da Saúde de Porto Alegre (Ufcspa). O presidente da Uliving, Juliano Antunes, diz que a ideia da empresa, que possui moradias para estudantes no eixo São Paulo e Rio de Janeiro, é expandir o projeto para outras cidades, principalmente as capitais, nas regiões Sul e Sudeste.

"A primeira Capital que escolhemos foi Porto Alegre pelo volume de estudantes e pela representatividade das universidades", ressalta. Segundo Antunes, o projeto no bairro Bom Fim envolve três prédios - dois foram comprados e reformados na avenida Osvaldo Aranha e na rua Tomaz Flores. O terceiro foi adquirido um terreno pela empresa na rua Antão de Farias, onde será construído um residencial para os estudantes universitários. Conforme Antunes, a responsabilidade pela reforma e construção dos prédios é da empresa Obra Pronta que foi contratada pela Uliving.

Com relação ao prédio da avenida Osvaldo Aranha, nº 550, a ocupação do complexo está em 50% e a previsão da empresa Uliving é que até o final deste ano chegue a 95% dos apartamentos ocupados por universitários. Antunes informa que a empresa estuda a construção de um empreendimento para o futuro nos arredores da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs). "Atendemos alunos da Ufrgs e da Ufcspa, mas tem muita gente da Pucrs que prefere morar na região do Bom Fim e próximo da Cidade Baixa em função da infraestrutura dos bairros", destaca.

Para residir no Uliving Student Housing, no bairro Bom Fim, é necessário que o aluno comprove o vínculo com a instituição de ensino. O preço do aluguel começa com R$ 1.550,00 e pode chegar a R$ 2.950,00. Os apartamentos possuem o tamanho de 14 a 25 metros quadrados. Os valores do aluguel variam de acordo com a configuração dos quartos, que inclui aluguel, condomínio, água, gás, IPTU e participação de todos os eventos organizados pela Uliving.

De acordo com Antunes, o condomínio criado exclusivamente para estudantes é diferente das conhecidas moradias compartilhadas. "A empresa trouxe da Europa essa nova concepção de residência, com serviços totalmente focados nos estudantes, surgindo como uma versão atualizada das antigas repúblicas", acrescenta.

O presidente da Uliving destaca que o residencial possui estrutura completa onde são oferecidos: segurança, espaços compartilhados e serviços. "Temos ainda a excelente localização no bairro Bom Fim, em frente ao parque da Redenção e próximo das universidade federais", explica. As três torres (avenida Osvaldo Aranha e as ruas Tomaz Flores e Antão de Farias) estarão disponíveis para os futuros moradores com diversas áreas de convívio, como sala de estudos, cozinha, duas churrasqueiras, duas salas de TV, academia e uma praça interna. "É o maior imóvel da empresa fora do eixo Rio de Janeiro/São Paulo."

A empresa Uliving possui empreendimentos em São Paulo (três prédios), Santos e Rio de Janeiro. Além de abrir residencial para os universitários em Porto Alegre, a empresa terá dois novos empreendimento em São Paulo: um em Campinas e outro em São Paulo.