Philip Morris pretende investir em fábrica no RS se Anvisa liberar cigarro eletrônico

O vice-presidente sênior da, Gregoire Verdeaux, que, afirma que. Mas com uma condição: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) precisa aprovar a regulação dos Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEFs), termo que inclui o cigarro eletrônico e o tabaco aquecido.A informação foi divulgada durante. “A Philip Morris tem interesse em investir em países que podem ser parceiros desta transformação a longo prazo. O Brasil é um caso muito atraente por causa da produção de tabaco (trata-se do maior exportador do mundo). Mas, no momento,”, avisa o executivo.“Não faria sentido o Brasil ter uma fábrica de tabaco aquecido para exportar ao mundo inteiro e ser proibido no País. Esperamos um nível de debate e uma discussão moderna sobre regulação, que não é sobre tudo ou nada e sim sobre olhar as oportunidades., essas pessoas merecem acesso a alternativas de forma regulada”, destaca.A partir do momento que houver a regulação, a Philip Morris prevê. O tamanho do mercado nacional, conforme Verdeaux, justificaria uma “proposta bastante ambiciosa”, embora não revele números. Por isso, ele sugere que os produtores de tabaco insistam em fazer o assunto chegar aos governantes.Tommaso Di Giovanni, vice-presidente internacional de Comunicação da empresa, detalha que a fatia de mercado da Philip Morris é de 20% no Brasil. “Do ponto de vista de lucratividade, não é o mais lucrativo, mas tem potencial”, expõe. Ele reforça a especulação sobre a ampliação da, para elaborar todo portfólio da companhia, que inclui Malboro, L&M e Chesterfield. “Com a ampliação desses produtos (DEFs), temos que ampliar também a manufatura e a produção. Continuamos analisando oportunidades de investimento, inclusive no Brasil”, adianta.A notícia interessa a cadeia produtiva no Rio Grande do Sul, que se concentra entre. Bertrano Bonvin, presidente do departamento Heat not Burn (aqueça, não queime), usa adjetivos fortes para mostrar a relevância da região. “O produtor brasileiro é top no mundo, é”, considera. Para a produção do tabaco aquecido, segundo Bonvin, os produtores são selecionados a dedo, pois exige técnicas diferentes de cultivo, uso de fertilizantes, armazenagem e cura.