De Neuchâtel (Suíça)

Na pequena cidade de Neuchâtel, próximo a Genebra, o desafio de regular as alternativas ao cigarro tradicional, chamadas de Dispositivos Eletrônicos para Fumar (), é debatido entre executivos e pesquisadores., mas o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, já teria dito que a. A proibição da agência brasileira é justificada como "proteção da população quanto aos riscos acarretados pelo uso dos DEF, em especial de crianças e adolescentes". Até o dia 11 de maio, a Anvisa recebe contribuições a um documento com evidências técnicas e científicas sobre o tema.A bandeira vermelha à inovação no setor do tabaco não foi levantada apenas no Brasil. Na América do Sul, a Argentina, por exemplo, é outro local onde há polêmica. Por isso, o setor percebe aNo centro de pesquisa e desenvolvimento da, Cubo, o chamado Technovation Day recebe jornalistas de diversas partes do mundo com o objetivo de fazer a mídia abordar o tema. "Ceticismo no início é ok, mas tem que haver um momento para abrir a cabeça e ver a oportunidade de avançar", diz o CEO da empresa, Jacek Olczak, sobre a recusa de alguns governos em aprovar a pauta. Ele acrescenta que, em 2016, a Phillip Morris se comprometeu a defender um futuro sem fumaça até 2025.

“Queremos que o cigarro seja uma peça de museu”, afirma o presidente da companhia que detém 17% do mercado mundial de cigarros, com grifes comoIsso seria possível, conforme o executivo, com a regulação de seu. Liberado no Japão desde 2015, o uso indica diminuição do fumo entre a população. Sua tecnologia, através da marca, é baseada em acendimento sem combustão.Tommaso Di Giovanni, vice-presidente internacional de Comunicação da PMI, compara as barreiras regulatórias no processo de inovação às aplicadas em outros mercados no passado, como o de. Ele lembra, ainda, que em 1997 as Nações Unidas publicaram um documento pedindo que fossem reduzidos os ingredientes tóxicos dos cigarros. O mesmo foi feito pela(OMS) em 2015. A proibição em alguns mercados, portanto, é vista como controversa.“Melhores produtos existem, não dar informação é motivar as pessoas a continuarem fumando”, destaca Olczak, lembrando da necessidade do setor público e privado trabalharem juntos na busca de soluções para o tabagismo.A Suíça é um exemplo de país com regulação para os DEFs. Em Neuchâtel, há diversas lojas descoladas e com linguagem atraente a jovens exclusivas na venda dos produtos, com uma grande variedade de sabores e de nicotina líquida.