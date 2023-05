Federasul homenageia Jornal do Comércio por 90 anos de circulação ininterrupta

A Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) fez uma homenagem aos 90 anos de fundação do Jornal do Comércio durante a reunião-almoço Tá na Mesa nesta quarta-feira, 3 de maio. Na oportunidade, o presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, entregou uma placa ao diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, e ao diretor de Operações, Giovanni Jarros Tumelero.

"Cumprimentamos o Jornal do Comércio por seus 90 anos de jornalismo profissional e isento. Um veículo de comunicação que foi visionário desde a sua origem, abordando o mundo dos negócios e a essencialidade da geração de riquezas para o desenvolvimento econômico e social do País. O nosso trabalho seria inócuo sem os meios de comunicação com a credibilidade do Jornal do Comércio", ressalta o texto assinado pelo presidente da Federasul.

a Federasul completou 95 anos em 2022 No seu discurso, Mércio Tumelero destacou a importância da homenagem da Federasul e a afinidade entre as duas instituições. A começar pela longevidade, o diário de economia e negócios completará nove décadas no dia 25 de maio e. O diretor-presidente do JC também destacou o trabalho conjunto em benefício do Rio Grande do Sul. "O Jornal do Comércio sempre defendeu o meio empresarial, a livre iniciativa e a economia de mercado do Estado e do País. Temos muitas coisas em comum com a Federasul. É motivo de muito orgulho receber essa homenagem da entidade quando estamos completando 90 anos", acrescentou Tumelero.

O dirigente do JC destacou ainda a permanente atualização do Jornal do Comércio, que mantém uma "ótima equipe, uma redação que mescla jornalistas experientes e jovens talentos" e produz um noticiário de qualidade.

O Jornal do Comércio foi fundado em 25 de maio de 1933 por Jenor Cardoso Jarros e pela sua esposa Zaida Jayme Jarros. Começou como um informativo voltado aos atacadistas que atuavam em Porto Alegre, detalhando as cargas que chegavam ao porto da Capital. Gradativamente foi ampliando o noticiário até se consolidar como diário de economia e negócios do Rio Grande do Sul.