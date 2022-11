Em Congresso, Federasul reafirma sua aposta na inovação

Com o olhar bem à frente, nas comemorações de seus 95 anos, a Federasul reuniu, em Gramado (RS), neste final de semana, mais de 200 líderes empreendedores para falar sobre futuro. Da micro, pequena a grande empresa, a entidade representa 80 mil negócios dos mais variados setores. Por essa razão, vem antecipando informações sobre inovação porque acredita que não há outra saída, a não ser inovar, para sobreviver. O 18º Congresso, portanto, seguiu por esse caminho, explica o presidente Anderson Trautman Cardoso: o da inovação como caminho para o desenvolvimento. “Ela capilariza-se Rio Grande afora, com diferentes iniciativas na indústria, comércio, serviços e também em órgãos públicos”, destacou.

Batizado com o slogan dos 95 anos, “Por Futuros Inovadores”, o Congresso Federasul trouxe para o palco da programação nomes como Pedro Valério, do Instituto Caldeira, Camila Brasiliense, da IBM, Rafael Bechelin, especialista em cidades do futuro, que mostraram o mundo do futuro e as ações que já estão acontecendo (a escassez sobre talentos chamou a atenção da plateia e apenas para as empresas fundadoras do Instituto, faltam 5 mil talentos na área de tecnologia).

No quesito gestão, José Galló das Lojas Renner e as consultorias Spencer Stuarts e Caccuri Evolving Leaders, mostraram como serão as lideranças que estão em transformação. A humildade, a simplicidade e a comunicação, por exemplo, são regras para o novo líder. No centro de tudo estão as pessoas e é para elas que se faz necessário pensar e agir.

Também foi esse o tom político do evento, com a participação dos deputados Marcel van Hattem e Any Ortiz que esperam um Congresso responsável para o próximo ano e posicionamentos firmes das entidades de classe empresarial.

As regras para o novo mundo, pontuado pela inovação, estão postas. CEOs do AGI e da Nelogica, Marciano Testa e Marcos Boschetti, respectivamente, falaram como já estão praticando e reafirmaram a necessidade de uma educação digital. Também o economista Aod Cunha enfatizou o futuro e disse que a área com o envelhecimento da população o desafio adicional será a produtividade para o crescimento econômico de longo prazo.

E no encerramento, que trouxe o olhar do futuro vice-governador, Gabriel Souza, a afirmação de que seguirá na busca do equilíbrio fiscal. E o encerramento do Congresso, feito pela Divisão Jovem, trouxe para o palco o casal Jorge e Maria Elena Johannpeter que, pela primeira vez, juntos, em público, falaram sobre o valor da parceria na vida pessoal e profissional.