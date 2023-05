Multinacional de açaí criada por gaúchos quer consolidar rede no Rio Grande do Sul

A Maçaix, rede de açaí focada na sustentabilidade e saúde, quer atrair novos investidores para expandir a presença no Rio Grande do Sul. A empresa criada pelo casal de gaúchos Anelise e Marcos Martins iniciou a operação em 2018 direto no exterior, em Portugal, e na sequência abriu a primeira loja em Porto Alegre, no Refúgio do Lago, no Parque da Redenção. Prestes a inaugurar a segunda unidade na Capital, no bairro Petrópolis, a marca participa, a partir de sexta-feira (5), da Feira da Franquia no BarraShopping Sul para apresentar as oportunidades do negócio a futuros investidores.

“Vi com os meus próprios olhos que estamos muito alinhados com o público porto-alegrense. As pessoas estão interessadas em novas tendências que consigam juntar saudabilidade, inovação e conceito. Isso é exatamente o que oferecemos”, avalia Anelise, que é gestora de Expansão no Brasil.

O foco da Maçaix é apresentar ao consumidor um produto com garantia de respeito à natureza e aos produtores, com garantia de remuneração justa e certificado com a tecnologia da colheita especial, que mantém até três vezes mais sabor e nutrientes. O processo hoje é utilizado em apenas 5% de todo o açaí consumido no mundo. Além disso, a rede não utiliza plástico em suas operações.

A marca conta com operações nas cidades do Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia, em Portugal, São Paulo e Praia do Rosa (SC), além de Porto Alegre. O cardápio da Maçaix oferece ainda outras opções saudáveis, sempre de origem rastreável e sustentável. O uso de refeições funcionais e cafés especiais tem se tornado referência no Refúgio do Lago.