Maior grupo de franquias de comida do País mapeia áreas com potencial para novos restaurantes

Grupo Trigo, um dos maiores operadores de comida asiática do mundo e dono das marcas Gendai, China In Box, Spoleto, Koni, LeBonTon e Gurumê, apresentará durante a Feira da Franquia em Porto Alegre as oportunidades de locais para abertura de novos negócios da rede na região. Durante o evento, que ocorre entre os dias 5 e 7 de maio no BarraShoppingSul, a holding vai divulgar a expansão das suas marcas para o Sul do Brasil, principalmente as redes China In Box, Gendai e Spoleto.

O grupo tem atualmente mais de 600 restaurantes espalhados por todo o País, além de suas marcas 100% digitais com vendas majoritariamente online para delivery. São cerca de 1,4 mil funcionários diretos, chegando a 8 mil quando contabilizados os indiretos.

Durante a Feira da Franquia em Porto Alegre, o time de expansão da empresa continuará seguindo sua estratégia traçada para o ano. Para isso, trará um mapa com oportunidade de locais para a abertura de novos negócios na região e de restaurantes já pertencentes às redes.

Outros temas que serão abordados pelo Grupo Trigo no evento são os benefícios dos novos Spoleto, que nascem 100% digital, e a possibilidade de abertura de um restaurante no modelo store in store, onde duas ou mais marcas no mesmo espaço físico, dividindo processos, diminuindo custos e, consequentemente, incrementando ainda mais a receita do franqueado.

“Após pesquisas e estudos, identificamos que existem locais com potencial de crescimento para as marcas do Grupo que queremos expandir. Além disso, para aquelas pessoas que querem abrir duas ou mais franquias na Região Sul, esse modelo de store in store é perfeito e já temos até um mapeamento de possíveis locais para a abertura dos restaurantes”, diz Isabel Medeiros, diretora de Gente, Cultura e Expansão do Grupo Trigo.

Além de captar possíveis franqueados para o plano de expansão, o Grupo também tem como objetivo aproveitar a Feira para apresentar ao mercado os seus diferenciais, como a fábrica em Volta Redonda (RJ) para produção de insumos, a Magazzino - distribuidora de alimentos das redes -, suporte aos franqueados antes, durante e após a abertura dos restaurantes, a Universidade Prato - plataforma de conhecimento e aprendizado para todos - e o Trigo Labs - marcas pensadas exclusivamente para atuação no delivery.

“Estamos atentos às tendências do mercado mundial de alimentação e buscando trazer as iniciativas que podem agregar ao nosso negócio. Temos muitos diferenciais para apresentar a nossos candidatos à abertura de uma de nossas marcas e ao mercado brasileiro como um todo. Essas feiras de franchising são uma ótima oportunidade de mostrarmos nosso trabalho a todos”, afirma Tom Moreira Leite, CEO do Grupo Trigo.

O Grupo Trigo

O Grupo Trigo foi fundado em 1999 e é uma holding 100% brasileira, sendo o maior grupo de franchising de comida do País. Só em 2021, o Grupo serviu mais de 15 milhões de refeições, sendo mais de 12 milhões no modelo delivery. O valor médio para abertura de uma franquia das marcas é de R$ 650 mil.