Porto da capital gaúcha registra aumento de quase 7% nas movimentações no primeiro trimestre de 2023

O porto de Porto Alegre encerrou o primeiro trimestre de 2023 com o crescimento de 6,66% nas movimentações em relação ao mesmo período do ano passado. O cais comercial da Capital registrou nos três primeiros meses do ano passado 181.839 toneladas, enquanto que nos três primeiros meses de 2023 foram 193.951 toneladas.Ao longo dos últimos 90 dias passaram pelo porto de Porto Alegre 33 navios que realizaram operações envolvendo graneis sólidos, líquidos e carga geral. Entre as movimentações destacam-se os insumos para a produção de fertilizantes, a cevada, o sebo bovino e os transformadores elétricos.De acordo com o gerente de operações do Porto de Porto Alegre, Matheus Evangelho, esse aumento na movimentação portuária mostra a capacidade estratégica de colaboração do porto para com o Estado, incrementando o recolhimento de ICMS e conectando a cadeia logística dos produtos movimentados.