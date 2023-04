Marcopolo G8 alcança a marca de 1 mil unidades vendidas

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul



Após um ano e meio do lançamento para o mercado, o Marcopolo G8 chega à marca de 1.000 unidades vendidas e se consolida como referência no país entre veículos para o segmento rodoviário. O milésimo ônibus, um Double Decker (modelo de dois andares), foi adquirido pelo Grupo Viação Garcia Brasil Sul.

A entrega faz parte de uma venda de 53 ônibus que serão direcionados ao serviço de transporte rodoviário e fretamento. “A entrega da unidade 1.000 para um dos maiores compradores do G8 é um marco nas vendas. O veículo comemorativo faz parte do terceiro lote consecutivo de G8 que comercializamos para a empresa, que está em um processo de renovação de sua frota de ônibus rodoviários”, explica Ricardo Portolan, diretor de operações comerciais mercado interno e marketing da Marcopolo.



A Geração 8 representa um crescimento no segmento rodoviário. Em 2022, a companhia registrou aumento de 6,3% da produção de rodoviários em relação ao ano anterior, impulsionado pelas vendas do modelo. O desempenho ajudou a companhia a seguir na liderança mercadológica, com 53,3% de participação. “A aceitação que o G8 tem no mercado, especialmente os veículos de dois andares, amplia o conforto e a segurança dos passageiros e motoristas nas estradas, além de ser uma referência para os resultados positivos que alcançamos em 2022. Os ônibus G8 DDs do Grupo Viação Garcia Brasil Sul atendem rotas que passam por Caxias do Sul, o que permite à comunidade caxiense viajar para diversos destinos a bordo do veículo”, acrescenta Portolan.