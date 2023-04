RGE investe aproximadamente R$ 60 milhões em nova subestação em Caxias do Sul

A distribuidora RGE concluiu a construção de uma nova subestação em Caxias do Sul. A SE Caxias 8 é uma obra de grande porte, que aumenta a confiabilidade do fornecimento de energia elétrica, beneficiando diretamente 104 mil clientes de Caxias do Sul e Farroupilha. O investimento foi de R$ 59,3 milhões. Localizada no bairro Desvio Rizzo, a nova subestação traz redução nos riscos de interrupção do fornecimento e maior velocidade no restabelecimento do serviço, além de possibilitar a expansão do sistema elétrico. O empreendimento conta com quatro transformadores, totalizando 153,2 MVA de potência. É considerada pela concessionária como uma importante obra de ampliação da capacidade operacional para o atendimento ao crescimento da demanda. O gerente de Engenharia de Planejamento e Construção da RGE, Evaldo Baldin Dias, afirma que o investimento tem um impacto positivo para todos os clientes. "Esta é uma grande obra, que reforça o sistema de distribuição de energia elétrica e traz mais confiabilidade e modernidade, com a utilização das mais avançadas tecnologias disponíveis no mundo”, afirma. “Nosso foco é melhorar cada vez mais a infraestrutura elétrica da região, que é um importante polo industrial do Estado, criando as condições para o desenvolvimento econômico e social com a oferta de energia de qualidade, o que traz satisfação ao nosso cliente”, complementa o diretor-presidente da RGE, Marco Antonio Villela de Abreu.