Grupo de trabalho da reforma tributária pode ser aumentado para abranger representantes do Sul

Formado por 12 parlamentares, o grupo de trabalho criado para analisar a proposta de reforma tributária (PEC 45/19) na Câmara dos Deputados não conta com participantes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O governador gaúcho Eduardo Leite é um dos defensores que a Região Sul seja representada e o relator da reforma tributária, deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), adianta que o grupo pode acrescentar integrantes para atender a essa proposta.

O parlamentar revela que a situação já foi abordada com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). “Acho que ele está avaliando a possibilidade de aumentar em um ou dois membros para se contemplar o Sul”, diz o deputado. Ribeiro recorda que, quando o grupo de trabalho foi constituído por Lira, foi determinado que 12 partidos indicassem membros para participar.Já o governador do Estado enfatiza o seu descontentamento com o cenário atual. “A mim, especificamente, causa desconforto o fato de um grupo de trabalho específico estabelecido na Câmara dos Deputados desprezar a Região Sul do Brasil”, afirma Leite. Ele reforça que é a única região que não está presente nesse debate, sendo que o Amazonas, por exemplo, possui três parlamentares integrando o grupo. Oe que há convicção que os ganhos econômicos, pela maior produtividade esperada e redução da complexidade da tributação, superam qualquer eventual perda fiscal ou financeira.Leite adianta que pretende se reunir com outros governadores, tanto no âmbito do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul - do qual ele é presidente) como do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), para analisar o que for definido no relatório da reforma tributária e realizar contribuições. A apresentação do relatório do grupo de trabalho, segundo o deputado Aguinaldo Ribeiro, acontecerá no dia 16 de maio. Já o encaminhamento do documento que irá ao plenário da Câmara dependerá ainda de definição do presidente Arthur Lira e dos líderes partidários.Ribeiro e Leite participaram nesta segunda-feira (17) darealizada pela Federasul. O encontro também contou com representantes de entidades como Fecomércio-RS, Fiergs, Farsul e Sescon RS. Durante o evento, os integrantes dessas instituições levantaram tópicos como a necessidade de não tributar a produção, investimentos e exportações, receio de que a reforma possa ocasionar uma elevação da carga tributária e o foco na simplificação e transparência na cobrança dos impostos.Conforme Ribeiro, se ele puder, colocará como primeiro artigo do texto da reforma que “não haverá aumento de carga tributária”. Ele diz que a intenção não é onerar o País. A ideia da reforma é substituir os tributos ICMS (estadual), ISS (municipal), IPI, PIS e Cofins (federais), que incidem sobre o consumo, por um único Imposto sobre Valor Agregado (IVA). O deputado informa que dos 195 países que compõem a Organização das Nações Unidas (ONU), 174 adotaram o IVA.Ele comenta que é preciso mudar a cultura do Brasil ter uma tributação rudimentar que representa em torno de 80% do custo-País, que é de cerca de R$ 1,5 trilhões ao ano. Indagado sobre se a questão de um imposto seletivo para produtos como cigarros e bebidas constaria em seu relatório, Ribeiro afirma que na discussão que está sendo feita será aprofundado como ficarão esses artigos com a efetivação do IVA. “Mas, tradicionalmente, já existe uma carga diferenciada sobre esses produtos hoje”, aponta.