União autoriza processo de licitação para ampliação da pista do aeroporto de Santa Rosa

As obras de ampliação da pista do aeroporto de Santa Rosa já tem data para começar: julho deste ano, segundo o prefeito Anderson Mantei. A prefeitura recebeu a autorização do Ministério de Portos e Aeroportos para realizar o processo de licitação. O ministério autorizou o projeto básico e os estudos complementares da ampliação da pista do aeroporto municipal Luís Alberto Lehr. O custo da obra está avaliado em R$ 47,5 milhões. O documento, emitido pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, prevê também a construção de um novo terminal de passageiros no aeroporto no valor de R$ 16 milhões.

Segundo Mantei, a pista será expandida para 1.930 mil metros mais a área de segurança - hoje são 1,2 mil metros de pista. "A reforma da pista do aeroporto possibilitará a movimentação de aviões com capacidade de realizar voos mais longos, inclusive com voos diretos até Curitiba, São Paulo e Campo Grande", ressaltou.

Conforme Mantei, hoje a cidade de 80 mil habitantes e distante 486 quilômetros de Porto Alegre recebe apenas um voo regular da Azul com capacidade para 11 passageiros. "A ampliação do aeroporto de Santa Rosa vai possibilitar a chegada de mais voos de Porto Alegre e de outras cidades brasileiras", destacou Mantei. Com a ampliação da pista, o prefeito explica que a cidade terá a possibilidade de receber aviões com até 145 passageiros. "A obra do novo terminal de passageiros de Santa Rosa somente realizada depois das obras na pista. A prioridade da administração municipal é a ampliação da pista", explicou.

O senador Luis Carlos Heinze (PP) destacou que a obra irá ampliar a capacidade de operação do aeroporto Luís Alberto Lehr. “A nova pista permitirá o recebimento de aeronaves de médio porte, com segurança. Isso representa ganho para o turismo e uma facilidade de mobilidade que pode incentivar transações comerciais importantes à região”, ressaltou. O senador explicou que fez questão de atuar e acompanhar cada etapa do projeto. "Com melhorias na infraestrutura é que vamos conseguir alavancar o desenvolvimento regional e do Rio Grande do Sul", acrescentou Heinze.